Имя прославленной летчицы Расковой путают даже профессионалы

Марину Раскову переименовали в Марию не только в Липецке, но даже в Российском военно-историческом обществе

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Таблички с улицы имени героя Советского Союза Марины Расковой в Липецке периодически постят в социальных сетях. На них она названа Марией. Такие таблички журналисты GOROD48 нашли на улице Расковой на домах №5 (две на одном доме) и №6. На остальных домах прославленная летчица значится просто М.М. Раскова. На доме №10 имя летчицы написано правильно – Марина.В отделе соцобеспечения Левобережного округа, расположенного в доме №6 GOROD48 сообщили, что адресные таблички дело рук подрядчиков, которые ремонтировали здание и обшивали его сайдингом в 2011 году.В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что управление Левобережным округом определит, кто изготовил таблички с ошибкой, и в ближайшее время их переделают.Заметим, что путаница с именем прославленной советской летчицы, возникла уже давно. Неправильное имя Расковой попадает не только на адресные таблички, даже Российское военно-историческое общество, публикуя биографию летчицы - Героя Советского Союза, называет ее Марией.Марина Михайловна Раскова родилась в Москве в 1912 году. С детства увлекалась музыкой, параллельно учебе в школе занималась на детском отделении консерватории. После школы поступила в музыкальный техникум. Но стать профессиональным музыкантом ей было не суждено. После замужества и рождения дочери она устроилась на работу лаборанткой Аэронавигационной Военно-воздушной академии. В 1932 году Марина Раскова окончила институт инженеров гражданского воздушного флота в Ленинграде, получив специальность штурмана. В 1935 году Марина Михайловна окончила школу лётчиков при Центральном аэроклубе. В 1937 и 1938 годах установила несколько мировых авиационных рекордов дальности.В 1938 году на самолете «Родина» Марина Раскова совершила беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток. За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1938 года Расковой Марине Михайловне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.Во время Великой Отечественной войны Марина Раскова занималась формированием женских боевых авиасоединений. В октябре 1941 года она сформировала полк ночных бомбардировщиков «У-2» и полк пикирующих ночных бомбардировщиков из новых самолетов «Пе-2». В декабре 1942 года женский авиаполк принял участие в боях в небе Сталинграда.В 1943 году Марина Раскова погибла в авиакатастрофе.