Общество

сегодня, 12:04

Имя прославленной летчицы Расковой путают даже профессионалы

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#улицы #Раскова
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Имя прославленной летчицы Расковой путают даже профессионалы

Марину Раскову переименовали в Марию не только в Липецке, но даже в Российском военно-историческом обществе

Таблички с улицы имени героя Советского Союза Марины Расковой в Липецке периодически постят в социальных сетях. На них она названа Марией. Такие таблички журналисты GOROD48 нашли на улице Расковой на домах №5 (две на одном доме) и №6. На остальных домах  прославленная летчица значится просто М.М. Раскова. На доме №10 имя летчицы написано правильно – Марина.

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В отделе соцобеспечения Левобережного округа, расположенного в доме №6 GOROD48 сообщили, что адресные таблички дело рук подрядчиков, которые ремонтировали здание и обшивали его сайдингом в 2011 году.  

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В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что управление Левобережным округом определит, кто изготовил таблички с ошибкой, и в ближайшее время их переделают.

Заметим, что путаница с именем прославленной советской летчицы, возникла уже давно. Неправильное имя Расковой попадает не только на адресные таблички, даже Российское военно-историческое общество, публикуя биографию летчицы - Героя Советского Союза, называет ее Марией. 

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Марина Михайловна Раскова родилась в Москве в 1912 году. С детства увлекалась музыкой, параллельно учебе в школе занималась на детском отделении консерватории. После школы поступила в музыкальный техникум. Но стать профессиональным музыкантом ей было не суждено. После замужества и рождения дочери она устроилась на работу лаборанткой Аэронавигационной Военно-воздушной академии. В 1932 году Марина Раскова окончила  институт инженеров гражданского воздушного флота в Ленинграде, получив специальность штурмана. В 1935 году Марина Михайловна окончила школу лётчиков при Центральном аэроклубе. В 1937 и 1938 годах установила несколько мировых авиационных рекордов дальности.

В 1938 году на самолете «Родина» Марина Раскова совершила беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток. За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1938 года Расковой Марине Михайловне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

Во время Великой Отечественной войны Марина Раскова занималась формированием женских боевых авиасоединений. В октябре 1941 года она сформировала полк ночных бомбардировщиков «У-2» и полк пикирующих ночных бомбардировщиков из новых самолетов «Пе-2». В декабре 1942 года женский авиаполк принял участие в боях в небе Сталинграда.

В 1943 году Марина Раскова погибла в авиакатастрофе.

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#улицы #Раскова
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Комментарии (8)

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Волга

18 минут назад
Скоро Ленин Будет Царьков.,...
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РВИ О

сегодня, 12:38
Военно-историческое общество - это которое на содержании минкульта Мединского, и где подвизался маньяк-расчленитель-наполеономан О.Соколов?
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ответ альтернативно одаренным

сегодня, 12:34
Другой СССР, вам бы историю подучить для начала, любопытный вы наш. "Двадцатые годы" - это и 1920 и 1929.. з.ы. а родители - отец - артист оперы и вокальный педагог, мать - учитель средней школы.
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Ты

сегодня, 12:33
Другой СССР, лапоть.Гражданская закончилась в 1921 г.Затем,до 1929 г. был период НЭПа.Развивались кооперативы,торговля,была относительная свобода.А затем Сталин начал "закручивать гайки"
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данковчанин

сегодня, 12:29
Это не профессионалы, а "профессионалы". Проверить не могут, чего не коснить так и в большинстве случаев.
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Другой СССР

сегодня, 12:21
Двадцатые годы. В стране гражданская война. Холод, голод, жрать нечего. Продразвёрстка. А маришка занимается в детской консерватории. В академии работает.Напишите, кто были её родители?
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Хагагахахахагаха!!!))))

сегодня, 12:18
Расковой,5-на фото арменавтосервис,а за стеллой-бывший Левобережный отдел милиции
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Викторм

сегодня, 12:18
Позорники. Еще и таблички из какого-то дерьма сделали...
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