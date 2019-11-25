Происшествия

8 минут назад

Житель Чаплыгинского района забил знакомого камнем

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#убийство
Житель Чаплыгинского района забил знакомого камнем

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда 33-летнему жителю села Кривополянье, повлекшего его смерть, заключен под стражу подозреваемый в особо тяжком преступлении. Действия 43-летнего фигуранта следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 19 ноября 2019 года подозреваемый, находясь у частного дома в селе Кривополянье, в ходе ссоры с 33-летнем знакомым нанес ему камнем множественные удары, в том числе по голове. Свидетелями избиения стали соседи, которые обратились за медицинской помощью. С открытой черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на все усилия врачей, впоследствии скончался в больнице.

Подозреваемый задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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#убийство

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