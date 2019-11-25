Липчанка отсудила более 4 млн рублей за гнилой внедорожник

До окончания срока гарантии автомобиль покрылся коррозией.

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Советский районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителя. Липчанка подала в суд из-за того, что ей отказались менять внедорожник. Женщина потребовала через суд расторгнуть договор купли-продажи, взыскать стоимость товара с перерасчетом покупной цены, неустойку, штраф, моральный вред и судебные расходы.Липчанка 23 сентября 2014 года купила в дилерском центре автомобиль KIA-Sportage в комплектации Luxe стоимостью 1 065 000 рублей, на который был установлен гарантийный срок 5 лет. 4 февраля 2019 года истица обнаружила на внедорожнике следы коррозии металла, дефекты лакокрасочного покрытия. Все они были продемонстрированы официальному дилеру KIA: женщине предложили устранить дефекты, перекрасив большую часть кузова автомобиля. Липчанка отказалась и обратилась с претензией к продавцу с требованием принять автомобиль и вернуть уплаченные за него деньги с перерасчетом цены на день возврата, а именно – 2 239 900 рублей. Автомобиль пригнали официальному дилеру для проведения проверки качества внедорожника. После осмотра продавец отказался удовлетворять требования покупательницы.Спор дошел до суда. В ответ на иск продавец указал, что выявленный недостаток автомобиля не является существенным и неустранимым, выводы проведенной по делу судебной экспертизы основаны на предположениях, а не на результатах объективного и научного исследования. Истицей выбран ненадлежащий способ защиты права, считает ответчик.Суд вынес решение в пользу потребителя. Женщина отсудила свыше 4 млн рублей. Липчанка получит деньги, уплаченные ею за автомобиль, разницу в цене на аналогичный товар, компенсацию морального вреда и судебных расходов, штраф и неустойку.