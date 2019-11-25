Общество

сегодня, 10:22

Липчанка отсудила более 4 млн рублей за гнилой внедорожник

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#права потребителя #иск
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Липчанка отсудила более 4 млн рублей за гнилой внедорожник

До окончания срока гарантии автомобиль покрылся коррозией.

Советский районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителя. Липчанка подала в суд из-за того, что ей отказались менять внедорожник. Женщина потребовала через суд расторгнуть договор купли-продажи, взыскать стоимость товара с перерасчетом покупной цены, неустойку, штраф, моральный вред и судебные расходы.

Липчанка 23 сентября 2014 года купила в дилерском центре автомобиль KIA-Sportage в комплектации Luxe стоимостью 1 065 000 рублей, на который был установлен гарантийный срок 5 лет. 4 февраля 2019 года истица обнаружила на внедорожнике следы коррозии металла, дефекты лакокрасочного покрытия. Все они были продемонстрированы официальному дилеру KIA: женщине предложили устранить дефекты, перекрасив большую часть кузова автомобиля. Липчанка отказалась и обратилась с претензией к продавцу с требованием принять автомобиль и вернуть уплаченные за него деньги с перерасчетом цены на день возврата, а именно – 2 239 900 рублей. Автомобиль пригнали официальному дилеру для проведения проверки качества внедорожника. После осмотра продавец отказался удовлетворять требования покупательницы.

Спор дошел до суда. В ответ на иск продавец указал, что выявленный недостаток автомобиля не является существенным и неустранимым, выводы проведенной по делу судебной экспертизы основаны на предположениях, а не на результатах объективного и научного исследования. Истицей выбран ненадлежащий способ защиты права, считает ответчик.

Суд вынес решение в пользу потребителя. Женщина отсудила свыше 4 млн рублей. Липчанка получит деньги, уплаченные ею за автомобиль, разницу в цене на аналогичный товар, компенсацию морального вреда и судебных расходов, штраф и неустойку.


Фото: http://www.media.kia.pl/

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#права потребителя #иск
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Комментарии (11)

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смехопанорама

11 минут назад
годами такие дела будут длиться !
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it_happens

19 минут назад
ничего удивительного. Суд практически всегда встает на сторону потребителя. Жиза!
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ВВ

33 минуты назад
Чуть глубже копните " Липчанку" и всё станет на свои места...
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ххх5

34 минуты назад
Видимо,родственница судьи
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Адвокат кто?

50 минут назад
А-Д-В-О-К-А-Т !
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Липчанин

52 минуты назад
Ну вот, а вы говорите в России законы не работают. Ещё как работают, была бы голова на плечах.
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///

56 минут назад
Это можно бизнес так наладить. Купил новый авто хлам. Четыре года покатался. Кузов зацвел. Суд и деньги на корман.
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Липчанин

58 минут назад
Не иначе у нее в суде родственник
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Милая Оксана

сегодня, 10:33
Молодец, уважаю! Ссылку на адвоката ктньте, вдруг пригодится
ответить

Алеша

сегодня, 10:32
Красава!!!
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