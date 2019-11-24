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сегодня, 08:40
Анна Семенович метнула туфлей в Путина
Анна Семенович вспомнила курьёзную историю начала своей карьеры в «Блестящих». Группа была приглашена на официальное мероприятие, на котором присутствовал и российский президент.
Группы выступала на сцене, девушки пели песню «За четыре моря» и танцевали, как вдруг у Анны Семенович на одной из туфель расстегнулась застёжка и обувь полетела в президента. Историю подтвердили коллеги Анны по группе надежда Ручка и Юлия Ковальчук в программе «Секрет на миллион».
До президента туфля не долетела, упала у его ног, в районе стола, где сидел Владимир Владимирович, — рассказывает Анна Семенович.
Прерывать выступление девушки не стали и кое-как, хромая, смеётся певица, она доработала номер. Туфлю после поднял и галантно вернул девушке Владимир Винокур, который вместе с Львом Лещенко также был участником выступления, сообщает news.rambler.ru
Группы выступала на сцене, девушки пели песню «За четыре моря» и танцевали, как вдруг у Анны Семенович на одной из туфель расстегнулась застёжка и обувь полетела в президента. Историю подтвердили коллеги Анны по группе надежда Ручка и Юлия Ковальчук в программе «Секрет на миллион».
До президента туфля не долетела, упала у его ног, в районе стола, где сидел Владимир Владимирович, — рассказывает Анна Семенович.
Прерывать выступление девушки не стали и кое-как, хромая, смеётся певица, она доработала номер. Туфлю после поднял и галантно вернул девушке Владимир Винокур, который вместе с Львом Лещенко также был участником выступления, сообщает news.rambler.ru