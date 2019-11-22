Общество
26 минут назад
В дома и организации на улице Ковалёва подали тепло
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Несколько часов потребовалось энергетикам, чтобы провести аварийные работы в котельной «Тройка». Систему теплоснабжения подключили к резервному котлу, а затем сотрудники управляющей компании подали тепло в дома.
Теперь экспертам предстоит разобраться в причинах произошедшего. Предварительная версия – износ оборудования, сообщает пресс-служба липецкой мэрии.
Напомним, что сегодня около 11.00 в котельной «Тройка» на улице Ковалева потух котёл. Без тепла остались два многоквартирных дома и 11 организаций.
Теперь экспертам предстоит разобраться в причинах произошедшего. Предварительная версия – износ оборудования, сообщает пресс-служба липецкой мэрии.
Напомним, что сегодня около 11.00 в котельной «Тройка» на улице Ковалева потух котёл. Без тепла остались два многоквартирных дома и 11 организаций.
138