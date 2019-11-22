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40 минут назад

В «российском деле» нашли подделку от ФБР

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#Трамп
В «российском деле» нашли подделку от ФБР

Сотрудник бюро сфальсифицировал бумаги.

Спецпрокурор США Джон Дарем подозревает некого сотрудника ФБР в подделке документа, имеющего отношение к осуществлявшейся в 2016 году слежке за приближенными Дональда Трампа, который сейчас является американским президентом. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По словам его источников, указанному сотруднику ФБР, имя и должность которого не разглашаются, могут предъявить обвинения в совершении уголовного преступления, если подозрения подтвердятся. Документ, о котором идет речь, касается слежки за Картером Пейджем, который во время предвыборной гонки 2016 года в США являлся советником предвыборного штаба Трампа, уточняет ТАСС.

Если информация о подлоге подтвердится, это укрепит позицию Трампа и его сторонников, которые заявляют, что в расследовании дела о связях главы государства с Россией допущены нарушения, отметил телеканал.

Источники отметили, что значимость документа для расследования неизвестна. Однако, по их словам, изменения, внесенные в бумаги, были достаточно значительными, чтобы попасть в доклад генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) за штабом Трампа во время выборов 2016 года, пишет «Газета.ру».
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#Трамп

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