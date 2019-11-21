Колбаса МПК «Чернышевой» получила награду международного конкурса «Гарантия качества».

Во всемирный день качества колбаса «ДОКТОРСКАЯ» ГОСТ МПК «Чернышевой» получила награду международного конкурса «Гарантия качества 2019».

14 ноября, во всемирный день качества, в Совете Федераций РФ состоялось знаменательное событие. Награждение победителей конкурса "Гарантия качества 2019".

В этом году, ООО "МПК Чернышевой" было награждено дипломом качества за колбасу вареную «Докторскую» ГОСТ.

Конкурс проводился при непосредственном участии "Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова", что говорит о высоком уровне исследований качества нашей колбасы "Докторская".





«Гарантия качества» - международный конкурс, учрежденный для поиска и продвижения пищевой продукции высокого качества и производителей с подтвержденной репутацией. Неформально состязание называют «Оскаром» пищевой индустрии.

Диплом конкурса подтвердил высокое качество продукции ООО «МПК «Чернышевой», в частности колбасы «Докторская» ГОСТ, любимой колбасы многих жителей нашего города Липецк.

Система контроля качества на МПК «Чернышевой» включает в себя современные, отвечающие всем требованиям инновационные технологии управления и производства, позволяющие проследить всю цепочку от поступления сырья до готового продукта и строгий контроль на всех этапах. Колбаса «Докторская» производится строго по стандарту, и МПК «Чернышевой» выполняет все требуемые нормы ГОСТ, начиная с приемки и оценки качества сырья, специй и пряностей, соблюдения рецептуры, и заканчивая контролем показателей готовой продукции по белку, жиру, углеводам и прочим параметрам.

Для своих покупателей комбинат предлагает сегодня несколько вариантов вареной колбасы «Докторская» ГОСТ.

«Докторская» в синюге.





Полюбившаяся, легендарная колбаса в самой натуральной оболочке синюга. Хозяйке на заметку - колбасу в синюге лучше покупать для сервировочной нарезки. Положите на кусочек поджаренного тоста лист зеленого салата, ломтик помидора и кусочек колбасы –вкуснятина.

«Докторская» серии СССР в классической целлофановой оболочке со стильной этикеткой.





Фарш здесь делается из парного мяса и проходит двойную рубку. Это в свою очередь обеспечивает очень нежную консистенцию колбасы. Идеально на бутерброд для школьного завтрака.

«Докторская» в полиамиде.





Колбаса с нежным ароматом специй. Полиамид является полностью барьерной оболочкой, что позволяет создать продукт с продолжительным сроком хранения. Прекрасно подходит для дальних путешествий за счет длительного хранения колбасы в данной оболочке.

«Докторская» на ольховом дыме.





Колбаса с ароматным копчением на ольховой щепе. Для гурманов и любителей подкопченных колбас «с дымком».

«Докторская» в матовой, маркированной фактурной оболочке.





Колбаса с добавлением цельного молока. Молоко делает вкус колбасы богатым, а послевкусие нежным, помогая раскрыть ноты муската или кардамона в классической мясной рецептуре с более чем вековой историей.

Впрочем, какую бы колбасу Вы ни выбрали, она порадует любого покупателя своим вкусом и ароматом. Диплом качества конкурса «Гарантия качества 2019» является тому подтверждением.

В преддверии Новогодних праздников покупка вареной колбасы «Докторская» становится актуальной как никогда. Именно с «Докторской» от МПК «Чернышевой» предпочтительнее готовить классический салат «Оливье». Благодаря этой колбасе он приобретет тот самый праздничный, глубокий вкус – только не забудьте потереть в него половинку кисло-сладкого яблока! Чтобы избежать предпраздничной суматохи, вы можете купить «Докторскую» заранее – будьте уверены, что в течение гарантированного срока хранения в холодильнике колбаса останется свежей.

Мы гордимся качеством нашей продукции. Покупайте в магазинах города колбасы под брендом «Чернышевой».

Кушайте на здоровье, приятного аппетита !



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