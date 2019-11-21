Происшествия

сегодня, 11:53

В Липецке сбили двух мужчин

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#Авария #ДТП
В Липецке сбили двух мужчин

14 аварий произошло в Липецке за сутки.

Двенадцать ДТП с повреждения ми автомобилей и две аварии с пострадавшими зафиксировали в Липецке за прошедшие сутки оперативные дежурные управления по делам ГО и ЧС Липецка.

Как сообщает пресс-служба управления, вчера на трассе Тамбов – Орёл при повороте на 10 шахту съехал в кювет и упал на бок автомобиль «ВАЗ-2112». Пострадавший, 33-летний мужчина, был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Вечером в Сырском Руднике на улице Ангарской у остановки «Почта» столкнулись маршрутный автобус № 345 и автомобиль «Шевроле». В аварии никто не пострадал

В 17.30 на повороте с улицы Гагарина на Титова под колёса автомобиля на пешеходном переходе попали два молодых мужчины. Оба отказались от госпитализации.

В связи с наступлением в середине недели минусовых температур ночью и днём специалисты муниципального управления благоустройства организуют дежурство на улицах города. По данным липецкой мэрии, в ночь на 21 ноября количество спецтехники для обработки магистралей противогололёдными материалами было увеличено до 30 единиц. 

В то же время в сезонный переход опасность возникновения ДТП на дорогах возрастает. В управлении ГО и ЧС призывают водителей избегать резкого маневрирования, соблюдать необходимую дистанцию между транспортными средствами, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным погодным условиям.

Особого внимания требует проезд по «зебре» — водители должны быть готовы к возможному появлению пешеходов, в свою очередь пешеходам, прежде чем ступать на проезжую часть, необходимо убедиться в собственной безопасности.   
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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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Опять )))

23 минуты назад
Богатые и успешные-которым все завидуют)
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ай

30 минут назад
женщина сбитая на Советской видимо убедилась, что ее пропускают, а по факту нашелся один........., который на всех наплевал, и по встречке ее сбил...или может не то в видео показано?
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Таджик

сегодня, 12:07
Двух мужчина два женщина
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Имя

сегодня, 12:04
Как же вам не хватает корректора! "В Липецке сбили двух мужчина"
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