В Липецке сбили двух мужчин

14 аварий произошло в Липецке за сутки.

Двенадцать ДТП с повреждения ми автомобилей и две аварии с пострадавшими зафиксировали в Липецке за прошедшие сутки оперативные дежурные управления по делам ГО и ЧС Липецка.



Как сообщает пресс-служба управления, вчера на трассе Тамбов – Орёл при повороте на 10 шахту съехал в кювет и упал на бок автомобиль «ВАЗ-2112». Пострадавший, 33-летний мужчина, был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.



Вечером в Сырском Руднике на улице Ангарской у остановки «Почта» столкнулись маршрутный автобус № 345 и автомобиль «Шевроле». В аварии никто не пострадал



В 17.30 на повороте с улицы Гагарина на Титова под колёса автомобиля на пешеходном переходе попали два молодых мужчины. Оба отказались от госпитализации.



В связи с наступлением в середине недели минусовых температур ночью и днём специалисты муниципального управления благоустройства организуют дежурство на улицах города. По данным липецкой мэрии, в ночь на 21 ноября количество спецтехники для обработки магистралей противогололёдными материалами было увеличено до 30 единиц.



В то же время в сезонный переход опасность возникновения ДТП на дорогах возрастает. В управлении ГО и ЧС призывают водителей избегать резкого маневрирования, соблюдать необходимую дистанцию между транспортными средствами, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным погодным условиям.



Особого внимания требует проезд по «зебре» — водители должны быть готовы к возможному появлению пешеходов, в свою очередь пешеходам, прежде чем ступать на проезжую часть, необходимо убедиться в собственной безопасности.

