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сегодня, 10:14
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«Проблем хватает, но мы в долгу перед болельщиками и постараемся добиться повышения в классе»

В клубе ответили на вопросы своих болельщиков и объяснили повышение цен на билеты.

Липецкий «Металлург» на Центральном стадионе вчера вечером провёл встречу со своими болельщиками.

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По словам исполнительного директора Вадима Банных бюджет клуба достаточен для того, чтобы в наступающем сезоне «сталевары» боролись за победу в «дивизионе Б» и за возвращение в подгруппу «Серебро». Вместе с тем Банных признал, что в настоящее время перед игроками и работниками клуба имеется задолженность по зарплате примерно на два месяца.

- У нас собраны амбициозные футболисты и прошлогодний вылет из «Серебра» стал ударом по их репутации, - сказал директор, - Теперь дело чести для каждого – пытаться вернуться обратно. И мы приложим к этому все силы.

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Главного тренера Дмитрия Бугакова спросили о тактике и схеме игры.

- Схема на бумаге может быть одна, но задания у игроков в отдельных матчах совершенно разные. Поэтому я бы не стал акцентировать на этом внимание. Мы не являемся заложниками какой-то одной тактической схемы, а будем подбирать ей и задания для игроков под конкретного соперника.

По словам «коуча», а также гендиректора Андрея Овчинникова липецких болельщиков ждёт интересный сезон, в лиге немало хороших команд, при этом конкурентами «Металлурга» станут брянское и питерское «Динамо», «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), в которое недавно перешёл 27-летний экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов, белгородский «Салют», тамбовский «Спартак». Плюс, не исключён сюрприз от какой-то из «тёмных лошадок».

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На встрече была озвучена и проблема: автоперевозчики не хотят возить липецкую «торсиду» в другие города по причине плохого поведения самих болельщиков. На первую игру удалось лишь арендовать «Газель» на 16 человек, так что массовая поддержка команды на выезде под вопросом.

- Какой перевозчик согласится нам предоставить автобус, если в прошлый раз кто-то угощался шпротами и залил маслом два сидения? Я уже не говорю об употреблении спиртных напитков в поездках и последствиях этого. Мы боремся с этим, но каждому не заглянешь в душу, сумку и карманы. Проносят спиртное и начинается. Лучший контролёр – совесть самих любителей футбола, к ней мы и взываем.

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Билет на футбол в этом году в Липецке подорожает: взрослый будет стоить 200 рублей, детский и льготный – по 100. Повышение объяснено всеобщим подорожанием, и тем, что в других городах стоимость ещё выше: например в играющем с нами в одной группе Орле – 300 рублей. А в липецком хоккее с болельщиков собирают по две сотни рублей уже несколько лет.

Вадим Банных анонсировал и появление новых видов атрибутики, и новшества на предматчевой фан-зоне. К примеру, на первой домашней игре в субботу, 5 апреля, точки активности начнут работать за полтора часа до игры (матч в 15:00) – выступление музыкантов, акваргим, ведущих, многочисленные конкурсы, розыгрыши призов и т.д.

- Приходите на футбол, мы обещаем вам интересный сезон, - резюмировал Вадим Банных.

Старт в чемпионате «Металлург» возьмёт уже завтра в 15:00 в Старом Осколе, сразу с прямым конкурентом – «Салютом».

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Футбол
«Металлург»
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Плавали - знаем
20 минут назад
В нашей области несколько раз повышали тарифы в автотранспорте под обещания повысить качество обслуживания. Итог: цены поднялись, качество упало. Сначала выполните обещания, а потом идите в кассу!!!
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Аквагрим
33 минуты назад
Это- круто!
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1
сегодня, 10:27
Сколько игроков, реально, родились в Липецкой области и работали на заводе?
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Ну очень старый
6 минут назад
Если ты вспомнишь, Пеле на заводе тоже не работал.
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Ответ
35 минут назад
Столько же, сколько и игроков Шахтера родились в Донецке, и работали на шахтах
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RUKA
46 минут назад
В Липецкой области родились более 10 игроков, вчера считали по головам. Но родились для футбола. А для завода на свят явились другие люди. Кто на что учился.
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