В России

23 минуты назад

Принят закон о расчете военных пенсий

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Принят закон о расчете военных пенсий

Закон прошел окончательное чтение в Госдуме

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Закон об этом прошел окончательное чтение в Госдуме. Однако пенсии военных все равно вырастут - по инфляции, подчеркнули авторы инициативы из правительства РФ.

В частности, до 1 января 2021 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой "денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера". Вместо этого закон сохраняет размер денежного довольствия, "учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, установленном с 1 октября 2019 года, то есть 73,68% от денежного довольствия".

Однако в сопроводительных материалах отмечается, что новый проект бюджета учитывает повышение на уровень инфляции денежного довольствия военнослужащих и ряда других категорий. Это 3% с 1 октября 2020 года. Следствием будет рост пенсий военным пенсионерам на ту же величину.

Ранее действовал закон о том, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников. Рост был запланировал в 2% - ежегодно, начиная с 1 января 2013 года. Однако в 2015 году действие этой нормы было приостановлено, сообщает Российская Газета.
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