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После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело
По факту жестокого обряда возбудили уголовное дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в одном из дворов дома в Шушарах: на глазах у местных жителей группа людей зарезала барана. Обряд они провели в связи со свадьбой. И, как выяснилось, убивал барана именно отец жениха - приезжий из Азербайджана. Ему-то и придется отвечать за произошедшее, - сообщает Комсомольская правда.
В отношении 45-летнего мужчины, который на Старорусском проспекте около многоэтажки забил барана, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", - сообщают в полиции.
Снятое видео они выложили в соцсети, благодаря этому и удалось найти виновников. Добавим. чот максимальная санкция за преступление по статье "Жестокое обращение с животными" карается лишением свободы сроком до трех лет.
В отношении 45-летнего мужчины, который на Старорусском проспекте около многоэтажки забил барана, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", - сообщают в полиции.
Снятое видео они выложили в соцсети, благодаря этому и удалось найти виновников. Добавим. чот максимальная санкция за преступление по статье "Жестокое обращение с животными" карается лишением свободы сроком до трех лет.