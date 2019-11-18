С проезжей части улицы Папина начнут убирать опоры сети электроснабжения

Участок автодороги по ул. Папина 19 ноября перекроют

Мероприятия по демонтажу металлических опор сети электроснабжения начнутся 19 ноября по ул. Папина на участке автодороги от здания колледжа строительства (ул. Студенческий городок,1) до ул. Ю.Натуралистов. Для обеспечения безопасных условий дорожного движения в местах производства работ в период с 9.00 до 16.00 будет временно закрыто движение автотранспорта на указанном участке улично-дорожной сети.



Водителям необходимо заблаговременно выбирать альтернативный маршрут движения и соблюдать требования дорожных знаков, установленных на время производства дорожных работ, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.



