Происшествия

40 минут назад

По Липецку разъезжал пьяный на «Газели»

1 640
2
По Липецку разъезжал пьяный на «Газели»

Всего сотрудники ГИБДД задержали 16 нетрезвых водителей или отказавшихся пройти освидетельствование 

В ночь с пятницы на субботу один из экипажей ДПС получил информацию от граждан о том, что по улице Космонавтов едет «Газель» с нетрезвым мужчиной за рулем. Среагировав оперативно, сотрудники ГИБДД задержали нарушителя на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского.

Даже невооруженным взглядом было видно, что мужчина сильно пьян. Он согласился пройти освидетельствование на месте. Прибор показал в выдыхаемом воздухе 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л.

«Газель» забрал эвакуатор, а мужчине грозит большой штраф и лишение права управления автомобилем.

Это только один пример злостного нарушения ПДД. Всего же за время проведения профилактической акции дорожные полицейские задержали шестнадцать водителей в состоянии опьянения или отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования.
1 640
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

111

12 минут назад
лови синяков,правильно
ответить

Еще в рубрике

Водопровод прорвало на границе со школьным участком
#водопровод #авария
2
Водопровод прорвало на границе со школьным участком

49 минут назад

Происшествия
Главу сельсовета оштрафовали на 130 000 рублей за справку
#выписка #земля
9
Главу сельсовета оштрафовали на 130 000 рублей за справку

сегодня, 14:06

Происшествия
Жительница Усманского района сделала из ружья обрез и устроила пальбу в селе
#оружие
8
Жительница Усманского района сделала из ружья обрез и устроила пальбу в селе

сегодня, 14:00

Происшествия
Почти по Гоголю: в сельской библиотеке читателями стали «мертвые души»
#афера
32
Почти по Гоголю: в сельской библиотеке читателями стали «мертвые души»

сегодня, 13:21

Происшествия
Пятилетний ребенок остался один за захлопнувшейся дверью
#спасатели
4
Пятилетний ребенок остался один за захлопнувшейся дверью

сегодня, 13:16

Происшествия
В Каменном логу обнаружен труп 32-летнего липчанина
#Каменный лог
11
В Каменном логу обнаружен труп 32-летнего липчанина

сегодня, 13:10

Происшествия