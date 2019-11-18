По Липецку разъезжал пьяный на «Газели»

Всего сотрудники ГИБДД задержали 16 нетрезвых водителей или отказавшихся пройти освидетельствование

В ночь с пятницы на субботу один из экипажей ДПС получил информацию от граждан о том, что по улице Космонавтов едет «Газель» с нетрезвым мужчиной за рулем. Среагировав оперативно, сотрудники ГИБДД задержали нарушителя на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского.



Даже невооруженным взглядом было видно, что мужчина сильно пьян. Он согласился пройти освидетельствование на месте. Прибор показал в выдыхаемом воздухе 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л.



«Газель» забрал эвакуатор, а мужчине грозит большой штраф и лишение права управления автомобилем.



Это только один пример злостного нарушения ПДД. Всего же за время проведения профилактической акции дорожные полицейские задержали шестнадцать водителей в состоянии опьянения или отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования.

