Спорт

15 минут назад

Оказавшись в шаге от лидерства, «Липецк» потерпел первое поражение в чемпионате

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#Волейбол
Оказавшись в шаге от лидерства, «Липецк» потерпел первое поражение в чемпионате

Обидчицами наших волейболисток стали соперницы из Тулы.

Липецкие волейболистки потерпели первое поражение чемпионате-2019/20. Обидчицей липчанок стала «Тулица» в заключительном матче 2-го тура в Волгодонске взявшая верх – 3:2.

Липчанки подошли к игре с идеальными показателями: 6 побед в 6-ти матчах, причем все встречи были выиграны «всухую»! Среди поверженных оказалась и «Тулица», которую всего два дня назад наша команды обыграла – 3:0. Более того, в случае сегодняшнего успеха у липчанок были шансы выйти в лидеры Высшей лиги, чего с командой не случалось с 2013 года, когда она еще носила название «Индезит».

Почти все партии сегодня прошли «от ножа», но, тем не менее, в двух первых липчанки пусть и с минимальным перевесом, но все же склоняли чашу весов в свою пользу – оба раза по 25:23.

Неизвестно, что какая муха укусила липецких девушек в третьем сете, но команду словно подменили и она «слила» - 12:25. Для «Тулицы» это стало лучшим сигналом, что еще не все потеряно. В четвертой партии на площадку вновь вернулась упорная борьба и в третий раз (!) повторился счет – 25:23 с той разницей, что теперь победили тулячки.

В итоге победителя пришлось выявлять на тай-брейке. В волейболе существует неписанное правило, что если команда упускает преимущество по партиям – 2:0, то затем она, как правило, проигрывает и укороченный пятый сет. Так случилось и на этот раз: 15:10 в пользу «Тулицы».

В турнирной таблице подопечные Андрея Смирнова расположились на 2-й строчке, уступая одну победу идущей без потерь нижегородской «Спарте».

3-й тур пройдет с 5 по 8 декабря в Уфе. Там соперницами липчанок станут местная «Уфимочка-УГНТУ» и «Динамо-Казань-УОР», причем с соперницами придется сыграть по два раза.

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#Волейбол

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