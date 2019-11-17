Липецкие участковые в 2019 году раскрыли 2 500 преступлений

Сегодня в России отмечают День участкового уполномоченного полиции.

Пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области поделилась некоторыми итогами работы в текущем году этого подразделения, отметив, что «нет ни одной другой службы, на которую были бы возложены столь обширные обязанности». Так, в 2019 году участковые уполномоченные раскрыли уже 2 500 преступлений.

В их число вошли и преступления, связанные с оборотом наркотиков: вклад участковых во всеобщую борьбу с ними выразился в 29-ти уголовных делах.

В городе металлургов актуален вопрос незаконной скупки металла. Было выявлено 88 таких фактов, к административной ответственности привлечены 494 человека.

16 тысяч проверок организовали гражданам, имеющим оружие. Зафиксировано 524 нарушения правил производства, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему.

К административной ответственности привлечены более 1 000 иностранных граждан и более 100 должностных лиц, не обеспечивших правил пребывания иностранцев в России. За 10 месяцев возбуждено 252 уголовных дела в сфере миграционного законодательства

Как отметили в пресс-службе, результат этой работы – стабильность обстановки в каждом населенном пункте, улице, дворе, доме, подъезде, квартире.



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