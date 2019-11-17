32 минуты назад
Липецкие участковые в 2019 году раскрыли 2 500 преступлений
Сегодня в России отмечают День участкового уполномоченного полиции.
В их число вошли и преступления, связанные с оборотом наркотиков: вклад участковых во всеобщую борьбу с ними выразился в 29-ти уголовных делах.
В городе металлургов актуален вопрос незаконной скупки металла. Было выявлено 88 таких фактов, к административной ответственности привлечены 494 человека.
16 тысяч проверок организовали гражданам, имеющим оружие. Зафиксировано 524 нарушения правил производства, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему.
К административной ответственности привлечены более 1 000 иностранных граждан и более 100 должностных лиц, не обеспечивших правил пребывания иностранцев в России. За 10 месяцев возбуждено 252 уголовных дела в сфере миграционного законодательства
Как отметили в пресс-службе, результат этой работы – стабильность обстановки в каждом населенном пункте, улице, дворе, доме, подъезде, квартире.
Фото www.gig26.ru
Сокол
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