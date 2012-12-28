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Общество
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53 минуты назад
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В доме на Елецкой пять дней забита канализация
Причиной коммунальной аварии в управляющей компании называют забитые колодцы.
— Пятые сутки городская служба не реагирует, живём на первом этаже вонь в квартире, —возмущается житель дома Александр.
В подтверждение своих слов он прислал видео, на котором из трубы льется вода.
В обслуживающей дом УК «Жилкомплекс» GOROD48 пояснили, что канализацию прочистили, но из-за забитых канализационных колодцев — а это зона ответственности «РВК-Липецк» — проблема осталась.
В «РВК-Липецк» сообщили, что заявок о засорах у дома № 67 по улице Елецкой не получали. Однако пообещали направить к дому бригаду для обследования сетей. И в очередной раз напомнили, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от жителей города. В канализацию можно смывать только водорастворимую бумагу.
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