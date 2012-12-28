В доме на Елецкой пять дней забита канализация

Причиной коммунальной аварии в управляющей компании называют забитые колодцы.

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В третьем подъезде дома № 67 на улице Елецкой забилась канализация.— Пятые сутки городская служба не реагирует, живём на первом этаже вонь в квартире, —возмущается житель дома Александр.В подтверждение своих слов он прислал видео, на котором из трубы льется вода.В обслуживающей дом УК «Жилкомплекс» GOROD48 пояснили, что канализацию прочистили, но из-за забитых канализационных колодцев — а это зона ответственности «РВК-Липецк» — проблема осталась.В «РВК-Липецк» сообщили, что заявок о засорах у дома № 67 по улице Елецкой не получали. Однако пообещали направить к дому бригаду для обследования сетей. И в очередной раз напомнили, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от жителей города. В канализацию можно смывать только водорастворимую бумагу.