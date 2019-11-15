Общество
сегодня, 14:04
Ряд улиц Сырского рудника останутся без воды
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В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
17 ноября с 10:00 до 20:00 по ул. Смирнова; ул. Солнечная; ул. Минская; ул. Медицинская; ул. Городовикова; ул. Рябиновая; ул. Рудничная; ул. Жактовская; ул. Техническая; ул. Поселковая; ул. Паровозная; ул. Ударников.
17 ноября с 10:00 до 20:00 по ул. Смирнова; ул. Солнечная; ул. Минская; ул. Медицинская; ул. Городовикова; ул. Рябиновая; ул. Рудничная; ул. Жактовская; ул. Техническая; ул. Поселковая; ул. Паровозная; ул. Ударников.
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