Общество

сегодня, 14:04

Ряд улиц Сырского рудника останутся без воды

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#отключение воды
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Ряд улиц Сырского рудника останутся без воды
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 
17 ноября с 10:00 до 20:00 по ул. Смирнова; ул. Солнечная; ул. Минская; ул. Медицинская; ул. Городовикова; ул. Рябиновая; ул. Рудничная; ул. Жактовская; ул. Техническая; ул. Поселковая; ул. Паровозная; ул. Ударников.  

1 361
#отключение воды
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Комментарии (1)

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Botan777

42 минуты назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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