В мире
41 минуту назад
«Скалу» похоронили в социальных сетях
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Актер Джонсон живет и здравствует.
Онлайн-тролли опубликовали фейковую новость о том, что американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон "погиб". После чего в Сети появилось много постов с соболезнованиями, пишет издание Mirror.
Псевдо-«Би-би-си» сообщила, что в возрасте 47 лет Джонсон погиб при выполнении очередного трюка. Статья сопровождалась роликом, только ссылка на нее была слишком длинная и на реальном сайте ее никому найти не удалось. Те, кто пытались перейти по указанной ссылке, оказывались на фальшивом сайте. Как ни странно, нашлось очень много доверчивых людей, принявших за чистую монету шокирующее сообщение, уточняет телеканал «360».
Представители актера эту информацию никак не прокомментировали. Дуэйна объявляли погибшим несколько раз, напоминает «Мойка». Такая новость появлялась в 2011 и 2014 годах.
Псевдо-«Би-би-си» сообщила, что в возрасте 47 лет Джонсон погиб при выполнении очередного трюка. Статья сопровождалась роликом, только ссылка на нее была слишком длинная и на реальном сайте ее никому найти не удалось. Те, кто пытались перейти по указанной ссылке, оказывались на фальшивом сайте. Как ни странно, нашлось очень много доверчивых людей, принявших за чистую монету шокирующее сообщение, уточняет телеканал «360».
Представители актера эту информацию никак не прокомментировали. Дуэйна объявляли погибшим несколько раз, напоминает «Мойка». Такая новость появлялась в 2011 и 2014 годах.
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