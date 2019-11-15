Общество

сегодня, 09:08

«Завод Порошенко» в Липецке признали банкротом

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#банкротство #долг
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«Завод Порошенко» в Липецке признали банкротом

Компания «Лакигрейн» считается активом бывшего президента Украины.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом предприятие «Лакигрейн». Организация зарегистрирована на улице Доватора в Липецке. В отношении банкрота на полгода открыто конкурсное производство. За этот срок арбитражный управляющий должен разыскать активы компании и продать их в счет погашения долга, а также оспорить сомнительные сделки бывшего руководства организации.

Иск о банкротстве «Лакигрейн» этой весной заявила кипрская компания CHARTOMENA LIMITED (Хартомена Лимитед). Причина судебной тяжбы — долги липецкого предприятия. В конце 2018 года арбитражный суд Москвы своим решением присудил CHARTOMENA LIMITED 51 173 715 рублей. В 2013 году кипрская компания выдала «Лакигрейн» заём в $ 6 500 000, но возвращать кредит липецкое предприятие не торопилось. Тогда киприоты обратились в суд и отсудили заём. Но и решение суда «Лакигрейн» не исполняет. У CHARTOMENA LIMITED остается единственный вариант получить свои деньги — обанкротить предприятие.

ООО «Лакигрейн» было зарегистрировано в Липецкой области в 2013 году. Предприятие приписано к селу Телепнево Данковского района. Уставной капитал предприятие составляет 20 000 рублей. В документах налоговой инспекции директором и учредителем обозначена Ольга Пивцаева, но «Лакигрейн» приписывают бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Предприятие по производству крахмала «Крахмалопродукты» и его дочерняя компания «Лакигрейн», бенефициаром которых украинский телеканал «1+1» назвал президента Украины Петра Порошенко, были закрыты еще в 2014 году. В 2018 году в администрации президента Украины выводы расследования «1+1» о причастности Порошенко к еще одному активу в Липецкой области опровергли.
7 1171
#банкротство #долг
2

Комментарии (7)

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А

11 минут назад
По дешовке продавали а наза уже хрень возмёшь, а завод ещо в СССР построен
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Ваш

12 минут назад
Ваш, пиши со своего ника
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Семенна

45 минут назад
Когда уберут торгашей нелегалов и цыганей торгашей с площади победы,надоели они со сваими товарами,и грязь от них,как в шанхае прям
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Ваш

49 минут назад
Евреи сьели хохлов.
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Житель

59 минут назад
Конфеты были хорошие
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Рф

59 минут назад
При Артамонове одни Банкрощтва, а он все пробежки устраивает
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Пенсионер

сегодня, 09:18
Не пора конфисковать и запустить производство , обеспечить людей работой . Долбаное государство ничего не может развал и разруха нет людям достаточно рабочих мест . Только целыми днями трындят об экономике дибилы а не власть .
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