Компания «Лакигрейн» считается активом бывшего президента Украины.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом предприятие «Лакигрейн». Организация зарегистрирована на улице Доватора в Липецке. В отношении банкрота на полгода открыто конкурсное производство. За этот срок арбитражный управляющий должен разыскать активы компании и продать их в счет погашения долга, а также оспорить сомнительные сделки бывшего руководства организации.



Иск о банкротстве «Лакигрейн» этой весной заявила кипрская компания CHARTOMENA LIMITED (Хартомена Лимитед). Причина судебной тяжбы — долги липецкого предприятия. В конце 2018 года арбитражный суд Москвы своим решением присудил CHARTOMENA LIMITED 51 173 715 рублей. В 2013 году кипрская компания выдала «Лакигрейн» заём в $ 6 500 000, но возвращать кредит липецкое предприятие не торопилось. Тогда киприоты обратились в суд и отсудили заём. Но и решение суда «Лакигрейн» не исполняет. У CHARTOMENA LIMITED остается единственный вариант получить свои деньги — обанкротить предприятие.



ООО «Лакигрейн» было зарегистрировано в Липецкой области в 2013 году. Предприятие приписано к селу Телепнево Данковского района. Уставной капитал предприятие составляет 20 000 рублей. В документах налоговой инспекции директором и учредителем обозначена Ольга Пивцаева, но «Лакигрейн» приписывают бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Предприятие по производству крахмала «Крахмалопродукты» и его дочерняя компания «Лакигрейн», бенефициаром которых украинский телеканал «1+1» назвал президента Украины Петра Порошенко, были закрыты еще в 2014 году. В 2018 году в администрации президента Украины выводы расследования «1+1» о причастности Порошенко к еще одному активу в Липецкой области опровергли.