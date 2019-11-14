Житель Усмани угнал машину сам у себя, чтобы получить страховку

За это он заплатит штраф

25-летний житель г. Усмани в июне текущего года обратился в территориальный отдел полиции с заявлением о хищении у него автомобиля марки «DATSUN».



В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что заявитель с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО спрятал автомобиль в заблаговременно арендованном гараже.



При принятия заявления об угоне полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.



В результате в отношении лжепотерпевшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ, в ходе расследования которого он сознался и раскаялся в совершенном преступлении.



Учитывая, что ранее обвиняемый к уголовной ответственности не привлекался, в полном объеме признал свою вину, государственный обвинитель согласился с постановлением следственных органов о прекращении уголовного дела с назначением виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Признав позицию стороны обвинения законной и обоснованной, суд назначил виновному судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.



Разъясняем, что заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.



Те же действия, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

