14-летний подросток нашелся в Воронеже

Сейчас парень с родителями едет в Липецк

Пропавший 9 ноября 14-летний школьник из Усмани обнаружен в Воронеже, куда он уехал на рейсовом автобусе.



В данный момент он вместе с родителями и сотрудниками правоохранительных органов едут в Липецк, где в СУ СК РФ по Липецкой области проведут проверку по факту случившегося, проверят условия воспитания, место проживания, выяснят причнину побега. А также проверят не совершались ли против подростка противоправные дейсттвия, сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области

