Происшествия

сегодня, 10:31

14-летний подросток нашелся в Воронеже

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14-летний подросток нашелся в Воронеже

Сейчас парень с родителями едет в Липецк

Пропавший 9 ноября 14-летний школьник из Усмани обнаружен в Воронеже, куда он уехал на рейсовом автобусе.

В данный момент он вместе с родителями и сотрудниками правоохранительных органов едут в Липецк, где в СУ СК РФ по Липецкой области проведут проверку по факту случившегося, проверят условия воспитания, место проживания, выяснят причнину побега. А также проверят не совершались ли против подростка противоправные дейсттвия, сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области
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Комментарии (4)

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???

43 минуты назад
! "...за поики..." - расшифруй!
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!

сегодня, 10:45
Родителям штраф выписывать за поики нужно.
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Чип

сегодня, 10:45
А кто позволит проверять, не пускать на порог и ни чего не подписывать.
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деградант

сегодня, 10:43
Да он и не собирался теряться, так он написал одноклассникам в ВК. Юноша решил прогуляться(проветриться и т.п.), вот и всё!
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