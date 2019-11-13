В мире

сегодня, 16:15

Назван самый сексуальный мужчина мира

155
#журнал
Назван самый сексуальный мужчина мира

Журнал People раскрыл свой выбор.

Певец и актер Джон Ледженд получил титул самого сексуального из ныне живущих мужчин по версии журнала People, пишет «АиФ». Фотографию Ледженда поместили на обложку нового номера. Издание выбирает лауреатов с 1985 года. Первым обладателем титула был австралийский актер Мел Гибсон.

Комментируя выбор, сделанный журналом в нынешнем году, 40-летний артист признался, что был в восторге, однако немного напуган, поскольку это, по его мнению, большое давление. Ледженд — один из 15 человек, который достиг статуса EGOT, уточняет «Сноб». Термин обозначает, что он получил четыре основные премии в области развлекательного искусства США: Emmy, Grammy, Oscar и Tony.

В прошлом году самым сексуальным мужчиной мира People признал 46-летнего британского актера Идриса Эльбу, который известен по фильмам «Рок-н-рольщик» и «Призрачный гонщик».
155
#журнал

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Сети блокируют важный эпизод из финала «Мстителей»
#Железный человек #Марвел
В Сети блокируют важный эпизод из финала «Мстителей»

сегодня, 16:06

В мире
Трамп предлагает Эрдогану сделку на $100 млрд
#Трамп #Турция
Трамп предлагает Эрдогану сделку на $100 млрд

сегодня, 15:00

В мире
Американская гимнастка скончалась после падения с брусьев
Американская гимнастка скончалась после падения с брусьев

вчера, 17:31

В мире
В Китае дети пострадали из-за распыленного химиката в детсаду
В Китае дети пострадали из-за распыленного химиката в детсаду

вчера, 17:24

В мире
Израиль и США отказались обсуждать создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке
Израиль и США отказались обсуждать создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке

вчера, 14:57

В мире
Употребление кофе вдвое снижает риск развития рака
Употребление кофе вдвое снижает риск развития рака

11.11.2019 16:53

В мире