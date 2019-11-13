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сегодня, 16:15
Назван самый сексуальный мужчина мира
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Журнал People раскрыл свой выбор.
Певец и актер Джон Ледженд получил титул самого сексуального из ныне живущих мужчин по версии журнала People, пишет «АиФ». Фотографию Ледженда поместили на обложку нового номера. Издание выбирает лауреатов с 1985 года. Первым обладателем титула был австралийский актер Мел Гибсон.
Комментируя выбор, сделанный журналом в нынешнем году, 40-летний артист признался, что был в восторге, однако немного напуган, поскольку это, по его мнению, большое давление. Ледженд — один из 15 человек, который достиг статуса EGOT, уточняет «Сноб». Термин обозначает, что он получил четыре основные премии в области развлекательного искусства США: Emmy, Grammy, Oscar и Tony.
В прошлом году самым сексуальным мужчиной мира People признал 46-летнего британского актера Идриса Эльбу, который известен по фильмам «Рок-н-рольщик» и «Призрачный гонщик».
Комментируя выбор, сделанный журналом в нынешнем году, 40-летний артист признался, что был в восторге, однако немного напуган, поскольку это, по его мнению, большое давление. Ледженд — один из 15 человек, который достиг статуса EGOT, уточняет «Сноб». Термин обозначает, что он получил четыре основные премии в области развлекательного искусства США: Emmy, Grammy, Oscar и Tony.
В прошлом году самым сексуальным мужчиной мира People признал 46-летнего британского актера Идриса Эльбу, который известен по фильмам «Рок-н-рольщик» и «Призрачный гонщик».
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