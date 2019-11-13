В России

33 минуты назад

Россияне потратили в «черную пятницу» $17 млрд

83
#распродажа #торговля #интернет
Россияне потратили в «черную пятницу» $17 млрд

«Алиэкспресс» отчитался об итогах ежегодной распродажи.

Продажи на платформе «Aliexpress Россия» составили 17,2 млрд руб. за два дня распродажи, начавшейся 11 ноября, сообщают «Ведомости». Интернет-магазин называет ее «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко «Дню холостяка». Alibaba устраивает ее с 2009 года. Тогда участвовало лишь 27 продавцов.

AliExpress впервые раскрыл данные по продажам в России. Распродажа стартовала 11 ноября, и за два дня 5 млн россиян совершили более 30 млн покупок на AliExpress. Впервые более 15% оборота AliExpress в России во время распродажи пришлось на российских продавцов. Доля увеличилась в 17 раз по сравнению с прошлым годом, отметили в компании. Крупнейшие на AliExpress результаты продаж показал магазин из России: его оборот за два дня превысил 500 млн рублей. Самым популярным товаром стал телефон iPhone XR, также в топ-3 вошли робот-пылесос и 50-дюймовый телевизор, уточняет ТАСС.

Первый час «дня холостяка» принес китайской интернет-компании Alibaba 91,2 млрд юаней ($13 млрд). Продажи выросли на 32% по сравнению с прошлогодними результатами — 69 млрд юаней (около $9,84 млрд). Россияне на распродаже в этом году в среднем тратили на Aliexpress около 350 млн руб. в час, в пиковые часы оборот превышал 1 млрд руб., по данным площадки.
83
#распродажа #торговля #интернет

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