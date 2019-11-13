«Кошелек, кошелек, какой кошелек?»

За кражу 800 рублей житель Добринки отхватил 2 года и шесть месяцев «строгача».

Приговором Добринского районного суда ранее судимый местный житель признан виновным в открытом хищении чужого имущества - кошелька с денежными средствами.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в августе прошлого года мужчина ночью пришел к дому своей знакомой в Добринке, постучал в окно и стал ожидать, когда хозяйка откроет дверь. Не дождавшись, он просунул руку в отверстие в окне веранды и, повернув шпингалет, открыл входную дверь. Когда перед ним на пороге встала хозяйка дома, он молча отодвинув рукой в сторону обомлевшую женщину, прошел в спальню, обыскал висящее там на крючке пальто, забрал из его кармана кошелек и ушел. Хозяйка дома сообщила о преступлении в полицию, рассказала, что в кошельке были 800 рублей.



Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал.





Суд признал рецидивиста виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в ч. 2 ст. 161 УК РФ («грабеж с незаконным проникновением в жилище»), назначив осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в ИК строгого режима.