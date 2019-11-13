Происшествия

59 минут назад

«Кошелек, кошелек, какой кошелек?»

4 716
#грабеж
«Кошелек, кошелек, какой кошелек?»

За кражу 800 рублей житель Добринки отхватил 2 года и шесть месяцев «строгача».

Приговором Добринского районного суда ранее судимый местный житель признан виновным в открытом хищении чужого имущества - кошелька с денежными средствами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в августе прошлого года мужчина ночью пришел к дому своей знакомой в Добринке, постучал в окно и стал ожидать, когда хозяйка откроет дверь. Не дождавшись, он просунул руку в отверстие в окне веранды и, повернув шпингалет, открыл входную дверь. Когда перед ним на пороге встала хозяйка дома, он молча отодвинув рукой в сторону обомлевшую женщину, прошел в спальню, обыскал висящее там на крючке пальто, забрал из его кармана кошелек и ушел. Хозяйка дома сообщила о преступлении в полицию, рассказала, что в кошельке были 800 рублей.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал.


Суд признал рецидивиста виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в ч. 2 ст. 161 УК РФ («грабеж с незаконным проникновением в жилище»), назначив осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
4 716
#грабеж

Комментарии (4)

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Коммуняка

8 минут назад
При коммуняк ,за мешок фуража три года давали ,сейчас глупый закон отменили
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Пенсионер

25 минут назад
Не зря говорят воровать так миллионы Е..ть так королеву ! Чем больше сума тем меньше шанса пойти в тюрьму .
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путин@

31 минуту назад
За кражу 4.000.000.000 - Ничего , А за 800 руб. тюрьма !, Ну всё по-путински воруй , хапай , тащи !.
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весёлый

32 минуты назад
По замазкам вроде бы фраер, но не фраер, это точно. Ему человека подрезать, что тебе высморкаться.
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