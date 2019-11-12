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36 минут назад
Курсант военно-инженерного училища умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице
В Тюмени в больнице скончался 18-летний курсант ТВВИКУ, сообщает издание ТюменьОнлайн.
Утром 8 ноября в областную клиническую больницу №2 поступил пациент в крайне тяжелом состоянии. Ему повели комплекс диагностических мероприятий, взяли анализы, провели консультации узких специалистов. Необходимое лечение проводилось в условиях реанимации. Но, к сожалению, несмотря на усилия медицинских работников, пациент скончался через несколько часов. Информацию о смерти молодого человека подтвердили в областном департаменте здравоохранения.
По результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит. Это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем при близком контакте.
Военнослужащие, непосредственно контактировавшие с больным, помещены в лазарет училища с целью профилактики и для медицинского обследования.
Минобороны РФ проведет проверку по факту смерти курсанта. В свою очередь руководство училища начало внутреннюю проверку.
Утром 8 ноября в областную клиническую больницу №2 поступил пациент в крайне тяжелом состоянии. Ему повели комплекс диагностических мероприятий, взяли анализы, провели консультации узких специалистов. Необходимое лечение проводилось в условиях реанимации. Но, к сожалению, несмотря на усилия медицинских работников, пациент скончался через несколько часов. Информацию о смерти молодого человека подтвердили в областном департаменте здравоохранения.
По результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит. Это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем при близком контакте.
Военнослужащие, непосредственно контактировавшие с больным, помещены в лазарет училища с целью профилактики и для медицинского обследования.
Минобороны РФ проведет проверку по факту смерти курсанта. В свою очередь руководство училища начало внутреннюю проверку.