Происшествия

48 минут назад

Трех человек сбили вчера в Липецке

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#Авария #ДТП
Трех человек сбили вчера в Липецке
Три наезда на пешеходов зафиксировали вечером 11 ноября с 18.45 до 21.20 операторы городской системы «112». Все три – на пешеходных переходах.

Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецк, на проспекте 60 лет СССР, 37 под колёса попал 25-летний мужчина. С тяжёлыми травмами он доставлен в областную клиническую больницу. На улице Космонавтов у остановки «Прогресс» сбили 56-летнюю женщину, на Стаханова у ТРЦ «Европа» – 47-летнюю липчанку. Обе пострадавшие госпитализированы. Причём, в последнем случае виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Как известно, на прошлой неделе в Липецке погибли два пешехода. В одном случае трагедия произошла на нерегулируемом переходе у издательства на улице Московской, во втором – в неотведённом для перехода месте на выезде из города по Елецкому шоссе.

По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, всего с начала месяца в разных районах областного центра было совершено 7 наездов на пешеходов. Из них больше половины на «зебре». Спасатели призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, особенно в условиях рано наступающих сумерек и плохой видимости. 

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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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Липчанка

1 минуту назад
Хамство водятлов особенно на иномарках достигло апогея! Нет спасения ни пешеходам ни тем кто едет с ними рядом У них видимо от радости что они за рулем иномарки в зобу дыхание спирает! Где работники ГИБДД -? Может надо поконтролировать этих придурков пока не научатся ездить по правилам?
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И по мигалке на голову каждому!

5 минут назад
весёлый, какие отражатели в городе? за городом и в пригородах - да. А в городе нужно снижение допустимой скорости в черте города (вон в Брюсселе до 30 км снизили, чтобы со смертностью на дорогах бороться - а у нас до сих пор 70 можно гонять), хорошее освещение, грамотное проектирование переходов. Вообще, такая статистика - это маркер профнепригодности и ГИБДД, и горвластей. И конечно, нужно перестать винить жертв-пешеходов - они, в отличие от тех, кто их сбивает, соблюдают правила.
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весёлый

37 минут назад
Закон нужен региональный ,как в Белоруссии об отражателях , скоро все костыли раскупим и китайские коляски,снега нет ,человека в темноте просто не видно
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