Трех человек сбили вчера в Липецке

Три наезда на пешеходов зафиксировали вечером 11 ноября с 18.45 до 21.20 операторы городской системы «112». Все три – на пешеходных переходах.

Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецк, на проспекте 60 лет СССР, 37 под колёса попал 25-летний мужчина. С тяжёлыми травмами он доставлен в областную клиническую больницу. На улице Космонавтов у остановки «Прогресс» сбили 56-летнюю женщину, на Стаханова у ТРЦ «Европа» – 47-летнюю липчанку. Обе пострадавшие госпитализированы. Причём, в последнем случае виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Как известно, на прошлой неделе в Липецке погибли два пешехода. В одном случае трагедия произошла на нерегулируемом переходе у издательства на улице Московской , во втором – в неотведённом для перехода месте на выезде из города по Елецкому шоссе.

По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, всего с начала месяца в разных районах областного центра было совершено 7 наездов на пешеходов. Из них больше половины на «зебре». Спасатели призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, особенно в условиях рано наступающих сумерек и плохой видимости.