Кумир липецкий «торсиды» добился признания в ФНЛ … перед своей отставкой?

Игорь Меньщиков назван лучшим тренером Лиги в октябре.

По опросу болельщиков на официальном сайте лучшим тренером ФНЛ в октябре стал Игорь Меньщиков – капитан легендарного «Металлурга» 1990-х, а ныне – наставник волгоградского «Ротора».

За месяц его команда в четырех матчах одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью. За Меньщикова высказались 72,8% опрощенных. К слову, это самый высокий результат за всю историю опросов ФНЛ.

Любопытно, что сама Лига придерживается иного мнения. По ее официальной версии, тренером месяца стал наставник столичного «Чертаново» Игорь Осинькин.

«Ротор» под руководством Меньщикова бодро начал и ноябрь, успев уже на своем поле победить красноярский «Енисей» - 2:1. Сейчас волгоградская команда после 21 тура идет в зоне стыковых матчей на 3-м месте (44 очка). Отставание от лидирующих «Химик» отставляет 6 очков.

На этом фоне в Волгограде идут разговоры… о смене главного тренера. Сам Меньщиков после игры с «Енисеем» косвенно признал эти слухи, сказав, что на него они никак не действуют, а вот футболистов, может быть, нервируют.

Игорь Меньщиков был капитаном липецкого «Металлурга» 90-х годов прошлого века при менеджере Юрии Шишлове. Липчане в 1997 году чуть не вышли в высшую лигу (нынешнюю РПЛ), заняв 2-е место в первом дивизионе. Меньщиков в красно-черной футболке «Металлурга» провел ровно 120 матчей, забил 40 голов. Уже несколько лет работает тренером.

Фото пресс-службы ФНЛ