В России
20 минут назад
Мужчина зарезал сына и беременную жену из-за коллекторов
Потом убийца планировал сжечь их тела.
Жителя деревни Кормовище Пермского края арестовали по подозрению в убийстве беременной жены и трехлетнего сына, а также в поджоге дома. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.
По данным пермской прессы, убийце 26 года, а его жене было 24 года. Поджогом дома мужчина хотел скрыть преступление Злоумышленник еле выбрался из огня и был госпитализирован. Останки его беременной жены и сына были обнаружены во время тушения огня.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В частности, изучаются мотивы, побудившие подозреваемого совершить тяжкое преступление. Предположительно, мужчина не смог вернуть деньги, которые взял в долг в микрофинансовой организации и семье постоянно приходилось переезжать, скрываясь от коллекторов. В деревню Кормовище они приехали несколько дней назад, уточняет «Лента».
По данным пермской прессы, убийце 26 года, а его жене было 24 года. Поджогом дома мужчина хотел скрыть преступление Злоумышленник еле выбрался из огня и был госпитализирован. Останки его беременной жены и сына были обнаружены во время тушения огня.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В частности, изучаются мотивы, побудившие подозреваемого совершить тяжкое преступление. Предположительно, мужчина не смог вернуть деньги, которые взял в долг в микрофинансовой организации и семье постоянно приходилось переезжать, скрываясь от коллекторов. В деревню Кормовище они приехали несколько дней назад, уточняет «Лента».