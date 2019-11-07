В России

20 минут назад

Мужчина зарезал сына и беременную жену из-за коллекторов

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#кредит #коллекторы #убийство
Мужчина зарезал сына и беременную жену из-за коллекторов

Потом убийца планировал сжечь их тела.

Жителя деревни Кормовище Пермского края арестовали по подозрению в убийстве беременной жены и трехлетнего сына, а также в поджоге дома. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным пермской прессы, убийце 26 года, а его жене было 24 года. Поджогом дома мужчина хотел скрыть преступление Злоумышленник еле выбрался из огня и был госпитализирован. Останки его беременной жены и сына были обнаружены во время тушения огня.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В частности, изучаются мотивы, побудившие подозреваемого совершить тяжкое преступление. Предположительно, мужчина не смог вернуть деньги, которые взял в долг в микрофинансовой организации и семье постоянно приходилось переезжать, скрываясь от коллекторов. В деревню Кормовище они приехали несколько дней назад, уточняет «Лента».

92
#кредит #коллекторы #убийство

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