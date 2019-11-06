«Дождь идет, а мы скирдуем...»

Липчане сфотографировали укладку асфальта в непогоду у здания областного театра драмы.

фото предоставлено ООО «Строймастер»

Так улица Ворошилова между гостиницей "Советская" и драмтеатром выглядит сейчас

В редакцию GOROD48 прислали сделанную вчера вечером фотографию работающей в дождь асфальтоукладочной техники на улице Ворошилова. С припиской: «Ремонт напротив гостиницы «Советская» длится без малого пол года, но именно в ночь с 5 на 6 ноября в ливень начали укладку асфальта. Наконец то дождались, ведь до этого дня два месяца не было ни единой капли дождя!!!».Действительно, еще летом ООО «Строймастер» приступил ко второму этапу благоустройства общественного пространства вокруг областного театра драмы имени Льва Толстого (первый этап работ по обновлению Театрального спуска был проведен в прошлом году - тогда этот же подрядчик за 45 млн рублей замостил подходы к театру тротуарной плиткой, заново переложил гранитные ступени). За 34 млн рублей по муниципальному контракту подрядчик был должен заменить на новые опоры уличного освещения, выложить крупноформатной плиткой тротуары вдоль театра по улице Ворошилова, настелить новый асфальт. Однако октябрь прошел, а асфальт в этом месте появился только вчера. В дождь.- Мы бы давно сдали бы этот объект, если бы чуть порасторопнее была «Квадра», которая задержала нас на полтора месяца. Эта организация в ходе опрессовки выявила повреждение теплоцентрали, и пока энергетики не заменили вышедшее из строя оборудование, мы были вынуждены простаивать. К тому же мы были вынуждены выполнить дополнительный объем работ, не вошедших в изначальную смету - убрать с улиц лишний бетон, который мешал укладке газонной решетки. На эту работу также понадобилось время. И вчерашний дождь не помешал нам уложить весь объем нижнего выравнивающего слоя асфальта. Кстати, дождь пошел после того, как мы начали работу и как на объект привезли сто тонн асфальтобетонной смеси, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в подрядной организации.В подрядной организации GOROD48 пообещали, что к концу недели уложат второй, финишный слой асфальта. После этого на обновленной улице появятся требуемые по контракту малые архитектурные формы, которые заказаны в Москве.В администрации Липецка подтвердили то, что подрядчик выбился из графика. В его отношении будут применены штрафные санкции.