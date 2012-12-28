Пострадавший от падения светофора липчанин введен в медикаментозную кому
Пенсионера перевезли в областную больницу. Он находится на аппарате ИВЛ.
Напомним, несчастный случай произошёл 28 апреля. Металлическая балка со светофорами под порывами ветра упала на мужчину и его 74-летнюю жену на пешеходном переходе через улицу Водопьянова. Пенсионер получил целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс. У его жены сломаны нога и ребра.
