Происшествия
36 минут назад
3

Пострадавший от падения светофора липчанин введен в медикаментозную кому

Пенсионера перевезли в областную больницу. Он находится на аппарате ИВЛ.

Как выяснил GOROD48, состояние 76-летнего липчанина, на которого упала металлическая балка со светофорами, крайне тяжелое. Пенсионера перевезли из реанимационного отделения 4-й горбольницы в отделение интенсивной терапии областной больницы. Пациент введен в медикаментозную кому и находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Напомним, несчастный случай произошёл 28 апреля. Металлическая балка со светофорами под порывами ветра упала на мужчину и его 74-летнюю жену на пешеходном переходе через улицу Водопьянова. Пенсионер получил целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс. У его жены сломаны нога и ребра.
несчастный случай
медицина
Комментарии (3)

65+
6 минут назад
Это уже не жилец после аппарата ИВЛ да и если всё таки выживет полный инвалид , возраст скажет своё .
Помоги,
7 минут назад
Ему,Господи, преодолеть испытания.
Александр Н.
29 минут назад
Выздоровления и без тяжких последствий.
