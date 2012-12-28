Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Год условно и 150 000 рублей: пенсионер выслушал приговор за нападение на соседку с бруском
Происшествия
14
8 минут назад
Год условно и 150 000 рублей: пенсионер выслушал приговор за нападение на соседку с бруском
Им сосед сломал рёбра 31-летней женщине.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина выслушал приговор за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с использованием предмета в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 112 УК РФ).
Об этой истории мы уже рассказывали. Вечером 12 июля прошлого года 74-летний мужчина возле своего дома нанес 31-летней соседке не менее шести ударов деревянным брусом. Женщина получила переломы ребер и кровоподтеки. Причиной конфликта стало решение молодой семьи отмежевать свой земельный участок и установить его точные границы.
Похожая история ранее произошла в Лебедянском округе, но там во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка. По версии следствия, семьи 71-летнего лебедянца и его соседей постоянно спорили о границах земельных участков, что приводило к конфликтам. В мае прошлого года 71-летний обвиняемый вышел из дома и увидел ссору дочери с соседями. Пенсионер решил вмешаться в конфликт: взял тяпку и ударил её металлической частью по голове соседа, стоявшего у границы участков. Пострадавшему диагностировали ушибленную рану лба.
0
0
1
0
0
Комментарии