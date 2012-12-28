Найденные у высоты «Огурец» 113 боеприпасов уничтожены
Гранаты обезвредила пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда Липецкой области.
Гранаты были найдены 29 апреля у мемориального комплекса «Огурец» в Воловском округе.
Напомним, у высоты «Огурец» возле села Ломигоры Воловского округа во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Боеприпасы там находят регулярно.
