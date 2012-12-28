Утром в области работало ПВО
Минобороны сообщило о новых перехватах БПЛА.
«В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Рязанской и Липецкой областей», — говорится в сообщении министерства обороны.
Ночью в Липецкой области также перехватывали БПЛА. Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» действовал с десяти вечера до восьми утра.
Сейчас в регионе действует желтый уровень «Воздушная опасность».
