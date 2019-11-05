Происшествия

51 минуту назад

В Липецкой области перевернулась фура со свиньями и задела пассажирский микроавтобус

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#дтп
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В Липецкой области перевернулась фура со свиньями и задела пассажирский микроавтобус

В аварии пострадал один человек 

Сегодня на трассе М-4, на развязке Елец-Липецк перевернулся грузовик КамАз. Во время аварии фура, груженная поросятами, придавали к отбойнику пассажирский микроавтобус «Форд» "Тамбова - Тула".

По данным очевидцев в аварии пострадала человек. Его увезли на «скорой». Но, пассажир ли это микроавтобуса или водитель грузовика пока не известно. Также, по словам  очевидцев, в фуре пострадали поросята.  

Пассажиров микроавтобуса пересадили в другой автобус, и они поехали дальше по маршруту. 

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#дтп
1

Комментарии (9)

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Пенсионер

17 секунд назад
Куда увезли пострадавших свиней .
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ридактур

8 минут назад
Ученица, не ругай миня сильна учиница мана!
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Ч

8 минут назад
" Марусенька " , я Вам в посте " Проведение шествия ..." снова написал . Я Вас запомнил по решению когда -то задачи ...
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Ученица

16 минут назад
Кто писал текст?Не стыдно?Речевые обороты,знаки препинания....много чего...мне стыдно,а только в 9 классе.
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Машуко

29 минут назад
Свинюшу жалко(
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видел

40 минут назад
как хрюш грузили в скорую ветеринарную помощь... всех срочно отправили на мясокомбинат.
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Липецу-ньюс

42 минуты назад
Ни один из членов КПРФ, следовавших в микроавтобусе, серьёзно не пострадал. Как известно - не тонет.
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Ч

43 минуты назад
Составителю этого поста позор за " ляпы " в тексте . Даже не буду выделять места . Ну и ну ! Писаку отправить в начальные классы .
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Маруся

46 минут назад
хрюш жалко ((((
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