В Липецкой области перевернулась фура со свиньями и задела пассажирский микроавтобус

В аварии пострадал один человек

Сегодня на трассе М-4, на развязке Елец-Липецк перевернулся грузовик КамАз. Во время аварии фура, груженная поросятами, придавали к отбойнику пассажирский микроавтобус «Форд» "Тамбова - Тула".



По данным очевидцев в аварии пострадала человек. Его увезли на «скорой». Но, пассажир ли это микроавтобуса или водитель грузовика пока не известно. Также, по словам очевидцев, в фуре пострадали поросята.



Пассажиров микроавтобуса пересадили в другой автобус, и они поехали дальше по маршруту.



