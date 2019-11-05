Происшествия
51 минуту назад
В Липецкой области перевернулась фура со свиньями и задела пассажирский микроавтобус
В аварии пострадал один человек
Сегодня на трассе М-4, на развязке Елец-Липецк перевернулся грузовик КамАз. Во время аварии фура, груженная поросятами, придавали к отбойнику пассажирский микроавтобус «Форд» "Тамбова - Тула".
По данным очевидцев в аварии пострадала человек. Его увезли на «скорой». Но, пассажир ли это микроавтобуса или водитель грузовика пока не известно. Также, по словам очевидцев, в фуре пострадали поросята.
Пассажиров микроавтобуса пересадили в другой автобус, и они поехали дальше по маршруту.
По данным очевидцев в аварии пострадала человек. Его увезли на «скорой». Но, пассажир ли это микроавтобуса или водитель грузовика пока не известно. Также, по словам очевидцев, в фуре пострадали поросята.
Пассажиров микроавтобуса пересадили в другой автобус, и они поехали дальше по маршруту.
Пенсионер
ридактур
Ч
Ученица
Машуко
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Липецу-ньюс
Ч
Маруся