Общество
3 минуты назад
В причинах неприятного запаха «до крови из носа» в Липецком районе разбирался ОНФ
Совещание реготделения «Общероссийского народного фронта» по Кузьминским Отвержкам выявило новые экологические проблемы.
После резонанса вокруг экологической ситуации в Кузьминских Отвержках Липецкое отделение ОНФ провело экспертное совещание.
Напомним, что в конце прошлой неделе достоянием общественности стал протест жителей сельсовета по поводу нестерпимой вони. Из-за резкого запаха во время работы с пометом птицеферм, воспитанников детского сада не выводят на прогулки. А ночью жизнь местных превращается в кошмар, когда начинает работать асфальтный завод. На место выехали общественники регионального штаба ОНФ и убедились в части этой информации лично.
В конце недели «фронтовики» пригласили к диалогу представителей власти, контролирующих органов и предприятий. «Круглый стол» состоялся в местном штабе ОНФ. Но представители сельхозпроизводителей так и не явились, только ООО «Агрофирма «Липецк» прислала письмо, что готова рассмотреть поступившие предложения. Со стороны дорожников приехал представитель ОГУП «Липецкдоравтоцентр».
Встречу начал глава администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Александр Коростелев. Перечислим тезисно проблемы, озвученные чиновником. Рядом с населенным пунктом располагаются три агропромышленных предприятия и два асфальтных завода. От них постоянно исходят неприятности в виде запаха и выбросов. Дополняют картину аэропорт и аэродром шумом.
Склад буртования ООО «Агрофирма «Липецк» не соответствует мощностям производства. Его очистные уже однажды прорвались, поэтому нечистоты попали на почву. Навоз с перьями от птицефабрик смывается паводковыми водами в устье реки Кузьминка, что неоднократно фиксировалось в водоеме. Плюсом усугубляется ситуация и тем, что в этом районе располагаются карстовые воронки, которые могут способствовать загрязнению подземных вод.
В поселке Северный Рудник, который сегодня относится к городу, нет очистных сооружений: ряд многоквартирных домов пользуются сливными ямами, у других стоки идут в ту же реку. Аналогичная ситуация в соседнем Новодеревенском сельсовете. Есть проблемы в Тюшевке. Этот комплекс проблем, по мнению Александра Коростелева, самым негативным образом влияет на благополучие.
- У нас в селе на подворье стоит небольшая птицеферма, - привел пример глава администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Александр Коростелев. – Но на них не поступают жалобы. Значит можно работать так, чтобы не приносить беспокойство другим. Единственным выходом из сложившейся ситуации мы видим модернизацию окружающих нас производств, а также разработку проектно-сметной документации на очистные сооружения населённых пунктов и производств с последующим строительством. Если раньше мы сами это делали, то теперь полномочия переданы в ОГУП «Липецкоблводоканал».
В свою очередь, представитель регионального управления Росприроднадзора Михаил Трубицин отметил, что к птичникам уже выставлялись претензии, их штрафовали по статье 8.1 КоАП РФ - несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. Но проблема с запахами возникает именно тогда, когда навоз вносится на поля. При этом он подчеркнул, что за этим должен смотреть Россельхознадзор, но у этого ведомства вопросов не возникло. Также он напомнил, что вопрос с переводом площадки буртования уже практически решен за исключением одного момента: ООО «Агрофирма «Липецк» уже начала вывозить навоз, но до сих пор не довела до контролирующих органов - куда. Этот вопрос можно было бы задать представителю фирмы, но на собрание они, напомним, не пришли.
Управление экологии и природных ресурсов вновь продублировали информацию, оглашенную ранее его начальником Галиной Рощупкиной. Предприятия обязали обращать внимание на информацию от метеорологов перед тем как вносить удобрения на поля. Проблема с площадкой буртования должна быть решена в ноябре.
Прокурор Липецкого района рекомендовал главе сельсовета и всем жителям оперативно обращаться с проблемами во все ведомства официально. Сергея Мещенирина поддержал представитель Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры Андрей Смирнов. Он, как сам признался, сделал не самое популярное заявление во время своей реплики.
- Не нарушают они (птицефермы – прим. GOROD48) законы неприятным запахом, так как зачастую отсутствует превышение по ПДК загрязняющих веществ в воздухе, - отметил Андрей Смирнов. – Но так как поднимается резонанс, экологические службы идут на предприятия и ищут сопутствующие нарушения. Таким образом работа выстраивается по принципу: «Нет запаха – нет проверок». Поэтому они сами уже начали стараться снизить к себе внимание и решить эту проблему. А привлечь за запах их нельзя, мы ведь в правовом поле работаем.
Одним из последних слово взял представитель Асфальтобетонный завод ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Игорь Бугаков, который сравнил себя с адвокатом дьявола на фоне предыдущих разговоров. Он задался вопросом, почему на совещании не пришли представители второго АБЗ, ранее принадлежавшего фирме беглого депутата обласовета Михаила Захарова «ЛДСП-1», а позже проданного. Ведь нарекания шли именно на это производство, которое расположилось от «Липецкдоравтоцентра» через забор и начинает работать на полную мощь, по словам местных жителей, ночью.
- Вы говорите, что выбросы идут от завода среди ночи, но наши сотрудники работают строго в дневное время, и проверить это легко – начиная от журналов, заканчивая профсоюзом, который не даст работать в круглосуточном режиме. Ранее наше предприятие установило современные очистные сооружения. Даже в пиковый для работы месяц июнь выбросы пыли в 13 раз меньше ПДК. Предприятие переходит с мазут на газ, а это еще сильнее сокращает выбросы. Мы готовы к диалогу, поэтому предоставим все требующиеся от нас документы.
В итоге присутствующие договорились усилить контролирующим органам надзор, рекомендовать ООО «Агрофирма «Липецк» модернизировать производство с целью минимизации воздействия на окружающую среду, бывшему захаровскому заводу прекратить практику ночного и утреннего отключения очистного оборудования и следить за его профилактикой.
Напомним, что в конце прошлой неделе достоянием общественности стал протест жителей сельсовета по поводу нестерпимой вони. Из-за резкого запаха во время работы с пометом птицеферм, воспитанников детского сада не выводят на прогулки. А ночью жизнь местных превращается в кошмар, когда начинает работать асфальтный завод. На место выехали общественники регионального штаба ОНФ и убедились в части этой информации лично.
В конце недели «фронтовики» пригласили к диалогу представителей власти, контролирующих органов и предприятий. «Круглый стол» состоялся в местном штабе ОНФ. Но представители сельхозпроизводителей так и не явились, только ООО «Агрофирма «Липецк» прислала письмо, что готова рассмотреть поступившие предложения. Со стороны дорожников приехал представитель ОГУП «Липецкдоравтоцентр».
Встречу начал глава администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Александр Коростелев. Перечислим тезисно проблемы, озвученные чиновником. Рядом с населенным пунктом располагаются три агропромышленных предприятия и два асфальтных завода. От них постоянно исходят неприятности в виде запаха и выбросов. Дополняют картину аэропорт и аэродром шумом.
Склад буртования ООО «Агрофирма «Липецк» не соответствует мощностям производства. Его очистные уже однажды прорвались, поэтому нечистоты попали на почву. Навоз с перьями от птицефабрик смывается паводковыми водами в устье реки Кузьминка, что неоднократно фиксировалось в водоеме. Плюсом усугубляется ситуация и тем, что в этом районе располагаются карстовые воронки, которые могут способствовать загрязнению подземных вод.
В поселке Северный Рудник, который сегодня относится к городу, нет очистных сооружений: ряд многоквартирных домов пользуются сливными ямами, у других стоки идут в ту же реку. Аналогичная ситуация в соседнем Новодеревенском сельсовете. Есть проблемы в Тюшевке. Этот комплекс проблем, по мнению Александра Коростелева, самым негативным образом влияет на благополучие.
- У нас в селе на подворье стоит небольшая птицеферма, - привел пример глава администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Александр Коростелев. – Но на них не поступают жалобы. Значит можно работать так, чтобы не приносить беспокойство другим. Единственным выходом из сложившейся ситуации мы видим модернизацию окружающих нас производств, а также разработку проектно-сметной документации на очистные сооружения населённых пунктов и производств с последующим строительством. Если раньше мы сами это делали, то теперь полномочия переданы в ОГУП «Липецкоблводоканал».
В свою очередь, представитель регионального управления Росприроднадзора Михаил Трубицин отметил, что к птичникам уже выставлялись претензии, их штрафовали по статье 8.1 КоАП РФ - несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. Но проблема с запахами возникает именно тогда, когда навоз вносится на поля. При этом он подчеркнул, что за этим должен смотреть Россельхознадзор, но у этого ведомства вопросов не возникло. Также он напомнил, что вопрос с переводом площадки буртования уже практически решен за исключением одного момента: ООО «Агрофирма «Липецк» уже начала вывозить навоз, но до сих пор не довела до контролирующих органов - куда. Этот вопрос можно было бы задать представителю фирмы, но на собрание они, напомним, не пришли.
Управление экологии и природных ресурсов вновь продублировали информацию, оглашенную ранее его начальником Галиной Рощупкиной. Предприятия обязали обращать внимание на информацию от метеорологов перед тем как вносить удобрения на поля. Проблема с площадкой буртования должна быть решена в ноябре.
Прокурор Липецкого района рекомендовал главе сельсовета и всем жителям оперативно обращаться с проблемами во все ведомства официально. Сергея Мещенирина поддержал представитель Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры Андрей Смирнов. Он, как сам признался, сделал не самое популярное заявление во время своей реплики.
- Не нарушают они (птицефермы – прим. GOROD48) законы неприятным запахом, так как зачастую отсутствует превышение по ПДК загрязняющих веществ в воздухе, - отметил Андрей Смирнов. – Но так как поднимается резонанс, экологические службы идут на предприятия и ищут сопутствующие нарушения. Таким образом работа выстраивается по принципу: «Нет запаха – нет проверок». Поэтому они сами уже начали стараться снизить к себе внимание и решить эту проблему. А привлечь за запах их нельзя, мы ведь в правовом поле работаем.
Одним из последних слово взял представитель Асфальтобетонный завод ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Игорь Бугаков, который сравнил себя с адвокатом дьявола на фоне предыдущих разговоров. Он задался вопросом, почему на совещании не пришли представители второго АБЗ, ранее принадлежавшего фирме беглого депутата обласовета Михаила Захарова «ЛДСП-1», а позже проданного. Ведь нарекания шли именно на это производство, которое расположилось от «Липецкдоравтоцентра» через забор и начинает работать на полную мощь, по словам местных жителей, ночью.
- Вы говорите, что выбросы идут от завода среди ночи, но наши сотрудники работают строго в дневное время, и проверить это легко – начиная от журналов, заканчивая профсоюзом, который не даст работать в круглосуточном режиме. Ранее наше предприятие установило современные очистные сооружения. Даже в пиковый для работы месяц июнь выбросы пыли в 13 раз меньше ПДК. Предприятие переходит с мазут на газ, а это еще сильнее сокращает выбросы. Мы готовы к диалогу, поэтому предоставим все требующиеся от нас документы.
В итоге присутствующие договорились усилить контролирующим органам надзор, рекомендовать ООО «Агрофирма «Липецк» модернизировать производство с целью минимизации воздействия на окружающую среду, бывшему захаровскому заводу прекратить практику ночного и утреннего отключения очистного оборудования и следить за его профилактикой.