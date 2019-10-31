В Липецкой области загрузка малышей образованием до прокуратуры довела

Малышей в детском саду загрузили образованием сверх нормы

Фото:

edukids.ru

Прокуратура Лев-Толстовского района провела проверку соблюдения федерального законодательства об образовании в детских дошкольных учреждениях.В ходе проверки выявлены нарушения, ставшие основанием для принятия мер прокурорского реагирования.Так, в детском саду «Теремок» допускались нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательной деятельности детского дошкольного учреждения.В частности, в старшей и средней группе детского сада объем образовательной нагрузки на детей превышал максимально допустимый объем.По результатам проверки в адрес заведующей детским садом прокурор внес представление.Устранение нарушений взято на контроль.В отношении лица, ответственного за составление расписания занятий в дошкольном учреждении, прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения), которое направлено для рассмотрения п существу в территориальный орган Роспотребнадзора.Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 7 тысяч рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.