Общество

46 минут назад

В Липецкой области загрузка малышей образованием до прокуратуры довела

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#прокуратура #дети #образование
В Липецкой области загрузка малышей образованием до прокуратуры довела

Малышей в детском саду загрузили образованием сверх нормы

Прокуратура Лев-Толстовского района провела проверку соблюдения федерального законодательства об образовании в детских дошкольных учреждениях.

В ходе проверки выявлены нарушения, ставшие основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

Так, в детском саду «Теремок» допускались нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательной деятельности детского дошкольного учреждения.

В частности, в старшей и средней группе детского сада объем образовательной нагрузки на детей превышал максимально допустимый объем.

По результатам проверки в адрес заведующей детским садом прокурор внес представление.

Устранение нарушений взято на контроль.

В отношении лица, ответственного за составление расписания занятий в дошкольном учреждении, прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения), которое направлено для рассмотрения п существу в территориальный орган Роспотребнадзора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 7 тысяч рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.

Фото: edukids.ru

 
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#прокуратура #дети #образование

Комментарии (1)

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весёлый

5 минут назад
Раньше хватало три класса Церковно-приходской школы выпустить людей ,которые могли и лечить ,и подниматься в космос
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