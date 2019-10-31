Общество

20 минут назад

Липчане могут получить приз за селфи из отпуска

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#конкурс #туризм #фото
Липчане могут получить приз за селфи из отпуска

Путешествиям посвящают тематическую выставку.

В Липецкой области стартовал конкурс снимков «Туризм - мой здоровый образ жизни 2019». Ежегодная региональная фотовыставка объединит фотографов-любителей, туристов, путешественников, активных граждан. Экспозиция откроется 24 ноября в областной научной библиотеке.

Свои фотографии можно прислать до 15 ноября. В конкурсе-выставке есть основные и дополнительные номинации:

- «Туризм - мой здоровый образ жизни» (фотографии на которых показаны активности человека (людей) в различных видах туризма: водный ,пеший, горный и т.д, фотографии сделанные на территории Липецкой области).
-«Туризм - мой здоровый образ жизни» (фотографии на которых показаны активности человека (людей) в различных видах туризма: водный ,пеший, горный и т.д, фотографии сделанные за пределами Липецкой области).
- «Эх, просторы» (пейзаж, сделанный во время похода за пределами Липецкой области);
- «Родные просторы» (пейзаж, сделанный во время похода по Липецкой области);
- «Мое Селфи» (собственный снимок себя или компании в походе или путешествии).

Победители в номинациях награждаются ценными призами и грамотами, призеры в номинациях награждаются грамотами. Награждение пройдет на открытии выставки.
133
#конкурс #туризм #фото

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