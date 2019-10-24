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43 минуты назад

Липецкая вечЁрка: облако смога, успешная упаковщица и горящие иномарки

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: облако смога, успешная упаковщица и горящие иномарки

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 24 октября.

«Два дорогих автомобиля горели в Липецке этой ночью». Липчане прокомментировали это сообщение свыше сотни раз. «Nissan Patrol» загорелся на улице Совхозной в 01.50. Машина также сгорела целиком. «Audi» загорелся около полуночи на улице Водопьянова. Огонь уничтожил его полностью.

Не менее активно читатели выражали свои эмоции по поводу новости о том, что бывшая упаковщица липецкого завода вошла в топ-5 самых богатых женщин России. Состояние 49-летней Ольги Белявцевой оценивается в $550 млн. Акционер завода по производству детского питания и минеральной воды «Прогресс» Ольга Белявцева родилась в Липецкой области. Карьеру начинала в 1990-х простой упаковщицей на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР.

«На Липецк из Украины движется огромное облако смога?». Это сообщение также вызвало оживленную реакцию. «Прямо сейчас в сторону границы с Россией движется «зловещее облако». Именно так назвали смог, который буквально поглотил украинскую столицу», пишут в федеральной прессе. В Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды GOROD48 лаконично ответили, что им ничего о смоге не известно. Между тем, туман уже окутал окраины Липецка. Из-за него липецкий аэропорт отменил или перенес вылеты и прием самолетов нескольких рейсов.

Сегодня стало известно, что пассажирский транспорт по обновленному участку проспекта Победы поедет в ноябре. В этом году дорожники приводили в порядок участок от памятника Танкистам до кольцевой развязки в районе автовокзала. В начале сентября здесь раньше запланированного срока было открыто движение для автомобилистов. Пассажирский транспорт планируется запустить в ноябре после обустройства остановочных павильонов. Также обсуждается возможность строительства велодорожек на этом участке. Завершение работ первого этапа предусмотрено контрактом 1 декабря 2019 года.

387
#вечерка

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