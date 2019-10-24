Общество

31 минуту назад

На Липецк из Украины движется огромное облако смога?

9 1003
#смог #туман
3
На Липецк из Украины движется огромное облако смога?

Смог накроет Курск, Липецк и Рязань, сообщают СМИ

«Прямо сейчас в сторону границы с Россией движется "зловещее облако". Именно так прозвали жители смог, который буквально поглотил украинскую столицу», сообщает РЕН ТВ. «В Киеве вот уже несколько дней можно передвигаться разве что на ощупь. Многие жалуются, что им сложно дышать, и, судя по карте, сейчас все это ветром стремительно несет в сторону нашей страны. Облако уже дошло до украинского города Сумы. Учитывая направление ветра, дальше смог накроет Курск, затем двинется северо-восточнее к Липецку, а оттуда вверх к Рязани».

Украинские СМИ наперебой сообщают разное: от мнений ученых, что это просто туман, до мнений других ученых, что это опасный смог, с превышением уровня концентрации в воздухе оксида азота и угарного газа.

Грозит ли Липецку какая-то опасность? В Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не подтвердили и не опровергли данные, поступающие с Украины. GOROD48 лаконично ответили и синоптики и в химлаборатории Центра, что им ничего об этом не известно. 

Но, между тем, туман уже окутал окраины Липецка. Из-него липецкий аэропорт отменил или перенес вылеты и прием самолетов нескольких рейсов.

Безымянный.jpg

Как стало известно GOROD48, несколько дней в соседнем Курске из-за сообщений о надвигающемся опасном облаке смога с Украины царила паника, но в ГУ МЧС Курской области успокаивают граждан, утверждая, что поступающая информация с Украины – фейк, а воздух в регионе в норме. 

9 1003
#смог #туман
3

Комментарии (9)

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ну

5 минут назад
да пох че
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Иномарки DURACAM

7 минут назад
Туман идет с моей родины.
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Караул!

9 минут назад
Укры зарин пустили
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ттт

10 минут назад
чемоданы собирать или все, крындец???
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Прохожий

10 минут назад
Нне переживайте, обратно в Украину отправим это облако.
ответить

!

21 минуту назад
Иномарки DURACAM, крути педали.
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Иномарки DURACAM

22 минуты назад
На своем ржавом ВАЗе я далеко от смога не убегу!
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!

22 минуты назад
Развеется пока до нас дойдёт.
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Ветеран ВС СССР

26 минут назад
Каклы подпустили нам очередную гадость..
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