Два дорогих автомобиля горели в Липецке этой ночью

В ночь на 24 октября в Липецке сгорели автомобили «Audi Q5» и «Nissan Patrol».

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, автомобиль «Audi» загорелся около полуночи на улице Водопьянова. Огонь уничтожил его полностью.



«Nissan Patrol» загорелся на улице Совхозной 01.50. Пламя потушили бойцы пожарной части №9.

