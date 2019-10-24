Происшествия
сегодня, 07:50
Два дорогих автомобиля горели в Липецке этой ночью
В ночь на 24 октября в Липецке сгорели автомобили «Audi Q5» и «Nissan Patrol».
Загрузка плеера
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, автомобиль «Audi» загорелся около полуночи на улице Водопьянова. Огонь уничтожил его полностью.
«Nissan Patrol» загорелся на улице Совхозной 01.50. Пламя потушили бойцы пожарной части №9.
«Nissan Patrol» загорелся на улице Совхозной 01.50. Пламя потушили бойцы пожарной части №9.
Санек
100%
ох
L
Рссс
Сталин-психиатр.
Росгосстрах
Вот хорошо
Гость
ссср