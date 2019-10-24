Происшествия

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Два дорогих автомобиля горели в Липецке этой ночью

10 2250
#пожар
3
Два дорогих автомобиля горели в Липецке этой ночью

В ночь на 24 октября в Липецке сгорели автомобили «Audi Q5» и «Nissan Patrol». 

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, автомобиль «Audi» загорелся около полуночи на улице Водопьянова. Огонь уничтожил его полностью.

«Nissan Patrol» загорелся на улице Совхозной  01.50. Пламя потушили бойцы пожарной части №9.
10 2250
#пожар
3

Комментарии (10)

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Санек

3 минуты назад
И тех, кто сеял и пахал, не трогал Робин Гуд,кто знает долю бедняка,не грабит бедный люд...
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100%

13 минут назад
Росгосстрах, бабки нада рубить то)
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ох

16 минут назад
хорошо горит чьет побяри
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L

16 минут назад
ссср, посмотри на себя ..... моржовый, а потом суди
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Рссс

17 минут назад
ссср, люди заработали , а ты видать не можешь не х.... и сидишь в темном углу и дро......шь на тех кто достиг успеха!
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Сталин-психиатр.

23 минуты назад
Снова кришталь безобразничает? Что с ним, кстати?
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Росгосстрах

25 минут назад
КАСКО мутят
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Вот хорошо

27 минут назад
И славненько
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Гость

38 минут назад
Кара божья
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ссср

43 минуты назад
На таких машинах ездят воры и прохиндеи Долго косячили получили ответа По другому эта мразота не понимает
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