Вице-губернатору Александру Рябченко передали часть полномочий Анатолия Якутина

В областной администрации функциональные обязанности куратора пиар-блока переданы новому руководителю.

В областной администрации функциональные обязанности куратора СМИ переданы от заместителя главы региона Анатолия Якутина новому руководителю, вице-губернатору Александру Рябченко. Теперь он помимо правового управления, управления делами администрации Липецкой области, управления мобилизационной работы, управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления, управления административных органов, управления внутренней политики, управления физической культуры и спорта, управления ЗАГС и архивов будет координировать работу еще и правления информационной политики.



В областной администрации объяснили перераспределение полномочий большим объемом работы, который достался Анатолию Якутину после ухода с должности вице-губернатора Юрия Тарана. Сейчас Анатолий Якутин отвечает за работу управления информатизации, отдела по работе с обращениями граждан, управления образования и науки, управления культуры и туризма, управления по охране объектов культурного наследия.