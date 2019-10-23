Общество

49 минут назад

Вице-губернатору Александру Рябченко передали часть полномочий Анатолия Якутина

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#кадры #администрация области
Вице-губернатору Александру Рябченко передали часть полномочий Анатолия Якутина

В областной администрации функциональные обязанности куратора пиар-блока переданы новому руководителю.

В областной администрации функциональные обязанности куратора СМИ переданы от заместителя главы региона Анатолия Якутина новому руководителю, вице-губернатору Александру Рябченко. Теперь он помимо правового управления, управления делами администрации Липецкой области, управления мобилизационной работы, управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления, управления административных органов, управления внутренней политики, управления физической культуры и спорта, управления ЗАГС и архивов будет координировать работу еще и правления информационной политики.

В областной администрации объяснили перераспределение полномочий большим объемом работы, который достался Анатолию Якутину после ухода с должности вице-губернатора Юрия Тарана. Сейчас Анатолий Якутин отвечает за работу управления информатизации, отдела по работе с обращениями граждан, управления образования и науки, управления культуры и туризма, управления по охране объектов культурного наследия.
10 864
#кадры #администрация области

Комментарии (10)

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ой..

3 минуты назад
Переработали.
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гость

12 минут назад
Лебедь. рак да щука, они по -другому считают .
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Лебедь. рак да щука

14 минут назад
Кого не ставьте, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь.
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Безработный липчанин

14 минут назад
и сколько же Рябченко будут доплачивать к получке за этот дополнительный объем работ?
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Бани ОПК

26 минут назад
((!))
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Йакутин

35 минут назад
Да всем по..й, кто там кому и как .
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гость

37 минут назад
Сказать по-русски, в случае победы КПРФ на выборах в 2020 году и отставки действующего мэра , кто у КПРФ , кандидаты на должность мэра , главного архитектора , главного по культуре , главного по ЖКХ , главного по дорогам , главного смотрителя , и т.д. ? Они же уволят всех , ведь так , за проф. непригодность и поставят своих , холодных сердцем и с чистыми руками . Так кто эти , реформаторы , земли Липецкой ?
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Юрок Алтушок.

39 минут назад
Если он не справлялся со своими обязанностями нужно его выгнать.
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Жандармы против инопланетян

40 минут назад
видимо хорошо фантомаса в бане парит и трет
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Сказать по-русски

41 минуту назад
Спецы! Спецы понаехали. Как и само первое лицо. Только и делал в банке, что на вкладчиках наживался. Бессовестные люди. Бесстыжая команда. Жалко область вашу. Очень....
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