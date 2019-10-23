Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры в Липецке

22 октября в поселке Сырский Рудник из окна первого этажа многоквартирного дома выпала оставленная без присмотра взрослых трехлетняя девочка. Ребенок госпитализирован в областную детскую больницу. Обстоятельства происшествия проверяет полиция.

По данным GOROD48, девочка не получила серьезных травм - у нее диагностировали ушибы.- Состояние девочки оценивается, как стабильное, - рассказал GOROD48 главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин. - Через несколько дней она будет выписана из больницы.Как сообщает управление по делам ГО и ЧС города Липецка, аналогичный случай минувшим летом произошёл в районе Опытная станция. Из окна второго этажа тогда выпала восьмилетняя девочка. К сожалению, реальных фактов с падающими с высоты детьми значительно больше. Они фиксируются и другими экстренными службами.

Нередко спасателей вызывают, чтобы вскрыть входную дверь в квартиру, за которой находится маленький ребёнок или подросток. Только 22 октября отряд дважды выезжал на такие ситуации. Безусловно, связанные с их возникновением причины бывают разными. Тем не менее, в управлении по делам ГО и ЧС вновь призывают родителей не оставлять малышей одних, быть более внимательными и к детям постарше, ведь речь идёт о сохранении их здоровья и жизни.

Всего с начала года по линии городской системы «112» зафиксировано 22 вызова по факту падения липчан из окон и с балконов многоквартирных домов, в том числе два – с участием малолетних детей. Высота разная – от 1-го до 19-го этажа. Последний случай, как известно, произошёл 21 октября в микрорайоне «Елецкий», когда спасатели доставали пострадавшего с гофрированной кровли козырька подъезда. В десяти ситуациях происшествия имели летальный исход.