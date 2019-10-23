«Стальное дерево» организовало юридическую помощь для сельских жителей

Более 50 жителей из 18 сельских поселений получили бесплатную юридическую помощь благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую Новолипецкий комбинат реализует уже третий год при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».

Как сообщает ПАО «НЛМК», в этом году проект председателя липецкой некоммерческой организации «Защита» Василия Родионова стал победителем конкурсного отбора. На средства гранта в августе – сентябре были организованы выезды юристов в села Хлевенского и Данковского районов. Жители этих населенных пунктов территориально удалены от юридических центров и нередко годами не могли получить необходимую правовую консультацию.



Во время выездов юристы встречались с селянами, изучали документы, составляли письменные заявления, обращения в суд. Часть актуальных вопросов были решены уже во время личных приемов. Квалифицированную юридическую помощь получили не только жители поселений, но и работники администраций сельсоветов и главы поселений по проблемам территорий.



«Жители Данковского и Хлевенского районов очень благодарны инициаторам и участникам проекта за организацию выездной юридической помощи для жителей отдаленных сельских поселений. Такие консультации помогают селянам, в том числе пенсионерам, экономить время и средства при получении жизненно необходимых юридических консультаций. Жители могут рассчитывать на высокий профессионализм юристов, их объективность и независимость», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.



Проект по оказанию юридической помощи селянам – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели благотворительный фонд направит около 3 млн рублей.



До конца года в Данкове оборудуют спортивный парк в микрорайоне "Южный" и построят площадку для скейтборда в Парке пионеров, в селе Петровское Грязинского района установят новую спортивную площадку. В Липецке оснастят новым оборудованием онко- и наркодиспансеры, создадут сеть оздоровительных пространств для пожилых людей. В районе села Вербилово активисты очистят береговую зону реки Воронеж.

