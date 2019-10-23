Происшествия

сегодня, 08:54

Водитель «Гранты» чудом увернулся от столкновения

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#авария #ДТП #нарушение ПДД

Его решила подрезать женщина на «Хэндае».

Вчера вечером на улице Космонавтов в районе ДС "Звездный" едва не случилась страшная авария. Там на большой скорости могли столкнуться «Лада Гранта» и «Хэндай Гетц», водитель отечественного автомобиля чудом увернулся от нарушившей правила иномарки.


Вся ситуация попала на запись видеорегистратора. Автор опубликовал ролик в Сети. Он указывает, что за рулем иномарки была женщина. Она внезапно и в нарушение правил совершила поворот через двойню сплошную линию, таким образом подрезав встречную машину.
10 1038
#авария #ДТП #нарушение ПДД

Комментарии (10)

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Нормалек

22 минуты назад
Ну, что вы пристали с этим поворотом? Барышне позвонили и сказали, что ее мужик в * с какой-то мымрой за углом. И какие ей к черту ПДД?
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..

22 минуты назад
И самое главное куда летел, все равно на красный прилетел.
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..

24 минуты назад
На гранте гонщик ещё тот, вот из за таких , надо в городе радары через каждые 100 м ставить. Летят больше ста, врезаются а потом в грудь бьют рукой что он по правилам ехал.
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однозначно

31 минуту назад
надо было бить врага!
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Гость

32 минуты назад
Автор больше не выкладывай такую лажу, это обыденная дорожная ситуация, пару раз в такие ситуации сам попадёшь и тебе это будет не интересно.
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Мычат вместе

36 минут назад
И так каждый день
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водитель отечественного автомобиля

47 минут назад
Судя по записи скорость была далеко не 60.
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гость

55 минут назад
Опять черти с регистратором.
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Гость

56 минут назад
Ой. Какая новость
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едва не случилась страшная авария

59 минут назад
а что бывают веселые,не страшные аварии?
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