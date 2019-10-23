Водитель «Гранты» чудом увернулся от столкновения

Его решила подрезать женщина на «Хэндае».

Вчера вечером на улице Космонавтов в районе ДС "Звездный" едва не случилась страшная авария. Там на большой скорости могли столкнуться «Лада Гранта» и «Хэндай Гетц», водитель отечественного автомобиля чудом увернулся от нарушившей правила иномарки.





Вся ситуация попала на запись видеорегистратора. Автор опубликовал ролик в Сети. Он указывает, что за рулем иномарки была женщина. Она внезапно и в нарушение правил совершила поворот через двойню сплошную линию, таким образом подрезав встречную машину.

