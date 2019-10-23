Общество

вчера, 23:27

Пропавшая в Хлевенском районе женщина нашлась в воронежской больнице

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Пропавшая в Хлевенском районе женщина нашлась в воронежской больнице

Она в тяжелом состоянии.

Пропавшпя утром 20 октября в Хлевенском районе 35-летняя жительница города Нововоронеж Ольга Архипова окащалась в больнице в Воронежской области.

Как стало известно GOROD48, родственники нашли ее в тяжелом состоянии: на теле присутствовали множественные травмы, характерные, в том числе, для ДТП.

Напомним, она в прошлые выходные приезжала в Липецк на концерт группы «Сплин». Утром 20 октября женщина села в Липецке на автобус, следовавший в Воронеж. До воронежского автовокзала Ольга Архипова не доехала. По дороге Ольга вышла из автобуса в Хлевном купить воды. Затем ее видели в Конь-Колодезе. Она попала на запись камер наблюдения у кафе.
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Комментарии (5)

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123

13 минут назад
окащалась в больнице! город 48 жжёт! ! ! уже даже не смешно (((
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весёлый

38 минут назад
Наверно автобус ушёл,села на попутную машину в которой и попала в ДТП
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весёлый

41 минуту назад
Муж ,ребёнок дома ,черти потащили на концерт,поэтому и страдаем.Всё Мною и от Меня это было!
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крис

45 минут назад
мутная история с этой фанаткой
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Палка

56 минут назад
Слава Богу жива
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