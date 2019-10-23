Общество
вчера, 23:27
Пропавшая в Хлевенском районе женщина нашлась в воронежской больнице
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Она в тяжелом состоянии.
Пропавшпя утром 20 октября в Хлевенском районе 35-летняя жительница города Нововоронеж Ольга Архипова окащалась в больнице в Воронежской области.
Как стало известно GOROD48, родственники нашли ее в тяжелом состоянии: на теле присутствовали множественные травмы, характерные, в том числе, для ДТП.
Напомним, она в прошлые выходные приезжала в Липецк на концерт группы «Сплин». Утром 20 октября женщина села в Липецке на автобус, следовавший в Воронеж. До воронежского автовокзала Ольга Архипова не доехала. По дороге Ольга вышла из автобуса в Хлевном купить воды. Затем ее видели в Конь-Колодезе. Она попала на запись камер наблюдения у кафе.
Как стало известно GOROD48, родственники нашли ее в тяжелом состоянии: на теле присутствовали множественные травмы, характерные, в том числе, для ДТП.
Напомним, она в прошлые выходные приезжала в Липецк на концерт группы «Сплин». Утром 20 октября женщина села в Липецке на автобус, следовавший в Воронеж. До воронежского автовокзала Ольга Архипова не доехала. По дороге Ольга вышла из автобуса в Хлевном купить воды. Затем ее видели в Конь-Колодезе. Она попала на запись камер наблюдения у кафе.
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