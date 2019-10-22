Происшествия

41 минуту назад

В Липецкой области женщина пропала после концерта «Сплин»

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#пропавшие без вести
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В Липецкой области женщина пропала после концерта «Сплин»

Она вышла из автобуса купить воды и исчезла.

Утром 20 октября перестала выходить на связь 35-летняя жительница города Нововоронеж Ольга Архипова. Она в прошлые выходные приезжала в Липецк на концерт группы «Сплин». Утром 20 октября женщина села в Липецке на автобус, следовавший в Воронеж. До воронежского автовокзала Ольга Архипова не доехала.

- На автовокзале Ольгу ждал муж. Утром она позвонила ему и сказала, что в пути. По дороге Ольга вышла из автобуса в Хлевном купить воды. Затем ее видели в Конь-Колодезе. Она попала на запись камер наблюдения у кафе. После этого ее больше никто не видел, - рассказал GOROD48 брат Ольги Александр.

Александр рассказал, что раньше его сестра никогда не пропадала. Дома ее ждет муж, 4-летняя дочь. Семья уже подала три заявления об исчезновении Ольги — в отделы полиции в Воронеже, Нововоронеже и Липецке. Всех, у кого есть сведения об Ольге, просят в любое время сообщить их семье пропавшей женщины (8-920-212-96-60).

Ольга была одета в пальто зеленого цвета, штаны цвета хаки, чёрные с белой подошвой кроссовки, при себе была чёрная сумка. Приметы — рост 162 см, худощавое телосложение, карие глаза, светло-русые волосы ниже плеч.
1832
#пропавшие без вести
3

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