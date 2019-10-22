В России
30 минут назад
Дочь посла Ирана найдена мертвой в Москве
Тело девушки обнаружили во дворе дома
В Москве погибла 28-летняя дочь чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Мехди Санаи — Арефех Санаи. Тело девушки обнаружили во дворе дома в Подсосенском переулке, сообщает kp.ru. В посольстве Ирана заявили, что девушка умерла от сердечного приступа.
Из-за работы отца девушка жила сразу на две страны целых четыре года. Последний раз Арефех была в Иране четыре месяца назад. При этом, согласно данным источника kp.ru в правоохранительных органах, у себя на родине дочь дипломата постоянно наблюдалась у психолога и на протяжении около десяти лет принимала выписанные врачом успокаивающие таблетки. Молодого человека у нее не было.
Из-за работы отца девушка жила сразу на две страны целых четыре года. Последний раз Арефех была в Иране четыре месяца назад. При этом, согласно данным источника kp.ru в правоохранительных органах, у себя на родине дочь дипломата постоянно наблюдалась у психолога и на протяжении около десяти лет принимала выписанные врачом успокаивающие таблетки. Молодого человека у нее не было.