В здравоохранение Задонского района вдохнули новую жизнь

Детское отделение Задонской МРБ модернизировали в рамках нацпроекта «Здравоохранение», Донскую больницу ремонтируют за счет областного бюджета, а врачей дефицитных специальностей завлекают солидными выплатами по программам «Земский доктор» и «Губернаторский миллион».

Для липецких СМИ врачи Задонской межрайонной больницы устроили День открытых дверей 21 октября. На пороге детского отделения журналистов встречал главный врач учреждения Олег Дементьев. Распахивая дверь, он рассказывает гостям свежие новости.- Теперь принимаем маленьких пациентов в режиме бережливых технологий. Не вызывает нареканий работа электронной очереди, колл-центра, открытой регистратуры. Приобрели новый УЗИ-аппарат с современными техническими характеристиками.В коридоре отделения модный дизайн. Очередей к кабинетам нет. Детвора время даром не теряет. Кто-то смотрит мультики по телевизору, кто-то увлеченно играет в уютном уголке. Трехлетняя Аделина Сулина – художница, увлеченно рисует животных цветными карандашами.- Отделение преобразилось в последнее время, - говорит мама Аделины Диана Сулина. – Дети обожают ходить в поликлинику. Атмосфера – домашняя. Радует все: от ярких обоев до мягких диванчиков, которые установили вместо жестких стульев.- Обязательно отметьте профессионализм докторов, - подключается к разговору Валентина Светозарова. – К примеру, у моих Алексея и Анечки – любимейший врач Любовь Викторовна Алешина.- Серьезных нареканий к персоналу больницы нет, - продолжает рассказывать, взявший на себя роль экскурсовода главный врач больницы Олег Дементьев. – Поддерживаем их финансово стимулирующими выплатами. Врачей дефицитных специальностей завлекаем выплатами по программам «Земский доктор» и «Губернаторский миллион». За 9 месяцев 2019 года к нам на работу приехали пять врачей и пять специалистов среднего звена. Они должны получить по два миллиона рублей. Кроме того, помогаем приезжим коллегам с определением их детей в дошкольные учебные заведения и в школы.По словам Олега Дементьева, в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Задонскую районную больницу поступили более 40 млн рублей на ремонт помещений и покупку нового медоборудования. В частности, куплены рентгеновский аппарат, цифровой флюорограф, мобильный диагностический комплекс на базе автобуса «ПАЗ».Обновляют и больницу в селе Донское: начался капитальный ремонт ее терапевтического корпуса. Из областного бюджета на реставрацию здания выделены 9 миллионов рублей.- Восстанавливать объект начали в конце сентября. Обновим вначале крышу и фасад, сделаем стяжку, вставим пластиковые окна, - рассказывает директор ООО «Мастер Дом» Роман Аксенов. – Затем приступим к внутренним ремонтным мероприятиям. Уверен, что в декабре этого года жителей села начнут лечить в обновленном отделении.Новое место работы и у молодого врача-гинеколога Алексея Абрамова. В Донской поликлинике уроженец Ливен принимает с 16 сентября, до этого в населенном пункте гинеколога не было три года. Абрамов выбрал липецкую глубинку по двум причинам. Во-первых, его жена родом из Задонска. А во-вторых, выпускника Воронежского медицинского университета привлекли условия программ «Земский доктор» и «Губернаторский миллион».- У нас уже 16 обращений от врачей, есть и первые результаты: один специалист устраивается в усманскую больницу и два - больницы Липецка, – рассказал о результатах действия областной программы привлечения врачей «Губернаторский миллион» глава администрации региона Игорь Артамонов. - Можно сказать, программе положено успешное начало.