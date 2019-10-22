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В здравоохранение Задонского района вдохнули новую жизнь
Детское отделение Задонской МРБ модернизировали в рамках нацпроекта «Здравоохранение», Донскую больницу ремонтируют за счет областного бюджета, а врачей дефицитных специальностей завлекают солидными выплатами по программам «Земский доктор» и «Губернаторский миллион».
- Теперь принимаем маленьких пациентов в режиме бережливых технологий. Не вызывает нареканий работа электронной очереди, колл-центра, открытой регистратуры. Приобрели новый УЗИ-аппарат с современными техническими характеристиками.
В коридоре отделения модный дизайн. Очередей к кабинетам нет. Детвора время даром не теряет. Кто-то смотрит мультики по телевизору, кто-то увлеченно играет в уютном уголке. Трехлетняя Аделина Сулина – художница, увлеченно рисует животных цветными карандашами.
- Отделение преобразилось в последнее время, - говорит мама Аделины Диана Сулина. – Дети обожают ходить в поликлинику. Атмосфера – домашняя. Радует все: от ярких обоев до мягких диванчиков, которые установили вместо жестких стульев.
- Обязательно отметьте профессионализм докторов, - подключается к разговору Валентина Светозарова. – К примеру, у моих Алексея и Анечки – любимейший врач Любовь Викторовна Алешина.
- Серьезных нареканий к персоналу больницы нет, - продолжает рассказывать, взявший на себя роль экскурсовода главный врач больницы Олег Дементьев. – Поддерживаем их финансово стимулирующими выплатами. Врачей дефицитных специальностей завлекаем выплатами по программам «Земский доктор» и «Губернаторский миллион». За 9 месяцев 2019 года к нам на работу приехали пять врачей и пять специалистов среднего звена. Они должны получить по два миллиона рублей. Кроме того, помогаем приезжим коллегам с определением их детей в дошкольные учебные заведения и в школы.
По словам Олега Дементьева, в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Задонскую районную больницу поступили более 40 млн рублей на ремонт помещений и покупку нового медоборудования. В частности, куплены рентгеновский аппарат, цифровой флюорограф, мобильный диагностический комплекс на базе автобуса «ПАЗ».
Обновляют и больницу в селе Донское: начался капитальный ремонт ее терапевтического корпуса. Из областного бюджета на реставрацию здания выделены 9 миллионов рублей.
- Восстанавливать объект начали в конце сентября. Обновим вначале крышу и фасад, сделаем стяжку, вставим пластиковые окна, - рассказывает директор ООО «Мастер Дом» Роман Аксенов. – Затем приступим к внутренним ремонтным мероприятиям. Уверен, что в декабре этого года жителей села начнут лечить в обновленном отделении.
Новое место работы и у молодого врача-гинеколога Алексея Абрамова. В Донской поликлинике уроженец Ливен принимает с 16 сентября, до этого в населенном пункте гинеколога не было три года. Абрамов выбрал липецкую глубинку по двум причинам. Во-первых, его жена родом из Задонска. А во-вторых, выпускника Воронежского медицинского университета привлекли условия программ «Земский доктор» и «Губернаторский миллион».
- У нас уже 16 обращений от врачей, есть и первые результаты: один специалист устраивается в усманскую больницу и два - больницы Липецка, – рассказал о результатах действия областной программы привлечения врачей «Губернаторский миллион» глава администрации региона Игорь Артамонов. - Можно сказать, программе положено успешное начало.