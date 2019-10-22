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Два сайта с рекламой липецких проституток внесены в список запрещенных

5 1288
#сайт #запрет
Два сайта с рекламой липецких проституток внесены в список запрещенных

Оба ресурса были зарегистрированы в Нидерландах.

Правобережный районный суд Липецка по требованию прокуратуры Тербунского района ограничил в России доступ к сайтам с услугами проституток. Ресурсы с запрещенным в РФ содержанием прокуроры нашли во время мониторинга сети.

Тербунская прокуратура обнаружила в общем доступе два сайта с предложениями услуг липецких проституток. Найти владельцев сайтов не удалось, так как оба ресурса зарегистрированы в Нидерландах.

Правобережный районный суд, в который обратилась прокуратура, пришел к выводу, что на сайтах распространяется информация, связанная с организацией и занятием проституцией. Поскольку распространение такой информации противоречит действующему законодательству, доступ к ним решением суда закрыт.
5 1288
#сайт #запрет

Комментарии (5)

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?!

13 минут назад
Сайт едрососовских проституток закрыли?!
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Куды ж

13 минут назад
Податься бедному крестьянину!Там закрыли,тут закрыли.
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Стася Петушевич

27 минут назад
Стасю Петушевич тоже забанили
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Армянское радио

36 минут назад
Вопрос для тербунской прокуратуры: вы в общем доступе повсеместно на стенах фасадов рекламу дури не замечали?
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Макс

55 минут назад
Я тоже хочу в Нидерланды.
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