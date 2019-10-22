Два сайта с рекламой липецких проституток внесены в список запрещенных

Оба ресурса были зарегистрированы в Нидерландах.

Правобережный районный суд Липецка по требованию прокуратуры Тербунского района ограничил в России доступ к сайтам с услугами проституток. Ресурсы с запрещенным в РФ содержанием прокуроры нашли во время мониторинга сети.



Тербунская прокуратура обнаружила в общем доступе два сайта с предложениями услуг липецких проституток. Найти владельцев сайтов не удалось, так как оба ресурса зарегистрированы в Нидерландах.



Правобережный районный суд, в который обратилась прокуратура, пришел к выводу, что на сайтах распространяется информация, связанная с организацией и занятием проституцией. Поскольку распространение такой информации противоречит действующему законодательству, доступ к ним решением суда закрыт.