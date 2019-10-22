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В Приморье туристка погибла, делая селфи

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В Приморье туристка погибла, делая селфи

Девушка упала со скалы

В Приморском крае проводят проверку по факту гибели туристки при попытке сделать селфи, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 19 октября во время корпоративного похода в ущелье Дарданеллы. 41-летняя женщина решила сделать селфи, но оступилась и сорвалась со скалы. Туристка пролетела более 20 метров и скончалась от полученных травм.

Сотрудники МЧС лишь достали тело и констатировали смерть женщины. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия проведён осмотр, назначена судебная экспертиза, опрашиваются очевидцы», — заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.



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